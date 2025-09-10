Expreso
  Guayaquil

clausura duran
En Durán, Arcsa clausuró un restaurante con “tráfico de bichos en hora pico”.Cortesía

Restaurante en Durán clausurado: las cucarachas tenían “urbanización propia”

Arcsa clausuró un restaurante en Durán tras detectar cucarachas, basura acumulada y graves falencias de higiene en su cocina

Un hallazgo preocupante fue informado por la cuenta de X de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) en el cantón Durán, provincia del Guayas. La institución clausuró un restaurante donde se detectaron plagas, basura acumulada y falta de higiene en la cocina.

En el video difundido por la entidad, que dura menos de un minuto, se observa la inspección realizada al local. Allí, Arcsa describió de manera irónica la situación: “Podemos ver el tráfico de bichos en horas pico, basura acumulada, lavacaras con agua sucia”.

La advertencia que más preocupación generó fue que el lugar suele ser frecuentado por profesores, lo que incrementa el riesgo sanitario. En las imágenes también se aprecia el sello de clausura colocado en el establecimiento.

cucarachas clausura
Arcsa clausura local en Durán: cucarachas y basura en la cocina.Cortesía

"Un verdadero condominio de cucarachas estaba en un restaurante que clausuramos en este cantón, cerca de los alimentos que preparaban y en medio de una alarmante falta de higiene”, indicó la entidad en su publicación.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron con comentarios de rechazo e indignación, exigiendo mayor control en los locales de expendio de comida.

En el centro de Guayaquil clausuran un spa

En otro caso, el martes 9 de septiembre, la Arcsa, en conjunto con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) detectó un spa del centro de la ciudad que aplicaba tratamientos invasivos no permitidos para este tipo de locales, como colocación de sueros o inyecciones de toxinas botulínicas, entre otros.

En un comunicado de prensa subrayó que estos deben ser realizados únicamente por especialistas y bajo autorización de Acess. "Además, se evidenció presencia de plagas y falta de higiene en sus instalaciones", acotó.

