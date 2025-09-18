Rescatan a una guanta, el roedor gigante familiar del capibara, en vía a la costa

El espécimen fue reportado por ciudadanos. Tras una evaluación, agentes de Segura EP lo liberaron en Cerro Blanco

Una guanta (Cuniculus paca), un roedor silvestre de gran tamaño y familiar de los capibaras, fue rescatada la tarde del martes 16 de septiembre en una urbanización de Vía a la Costa, en Guayaquil, tras ser reportada por ciudadanos de la zona.

RELACIONADAS La CONAIE anuncia movilización indefinida contra eliminación del subsidio al diésel

¿Qué es una guanta y cuáles son sus características?

Aunque su presencia en una zona residencial es inusual, la guanta es nativa de los bosques secos tropicales de la región. Es un animal nocturno y un excelente nadador. Este roedor, pariente también de las guatusas, puede llegar a medir hasta 80 centímetros y pesar cerca de 12 kilos.

Tras el aviso ciudadano de una guanta (𝘊𝘶𝘯𝘪𝘤𝘶𝘭𝘶𝘴 𝘱𝘢𝘤𝘢), reportada la tarde de este martes en una urbanización de vía a la Costa, se procedió con su rescate, evaluación y atención.



Hoy, fue liberada en 📍Cerro Blanco gracias al trabajo articulado entre el equipo de… pic.twitter.com/DfglnRRBxh — 181 Responde (@181Responde) September 18, 2025

Su hábitat natural incluye zonas como el Bosque Protector Cerro Blanco, lo que explica su posible aparición en urbanizaciones cercanas.

Tras el rescate, el equipo técnico realizó una evaluación del espécimen para asegurar su buen estado de salud. Una vez confirmado que el animal estaba en condiciones óptimas, se coordinó su liberación en un entorno seguro y apropiado para él.

La guanta fue exitosamente reintroducida en el Bosque Protector Cerro Blanco, uno de sus hábitats naturales en la zona.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!