Reguetón Sinfónico gratis hoy en Samanes: Link de registro y hora

El evento de la Prefectura arranca a las 19:00 en la Concha Acústica. Aún puedes generar tu pase digital

La espera terminó. Hoy, sábado 22 de noviembre, se realiza el Reguetón Sinfónico vol. 2 en la Concha Acústica del Parque Samanes. Si buscas un plan para esta noche en Guayaquil, este evento masivo ofrece acceso libre, pero bajo un registro digital obligatorio. Aquí tienes los datos claves de última hora para asistir.

¿Dónde registrarse para entrar gratis?

Aunque el evento no tiene costo, la Prefectura del Guayas exige un pase digital para controlar el aforo y garantizar la seguridad. Si aún no tienes tu entrada, debes generarla en este siguiente enlace oficial: CLIC AQUÍ PARA OBTENER TU PASE GRATUITO

La agenda de hoy se divide en dos momentos para aprovechar la tarde:

16:00 (Feria): Se abren las actividades con una Feria de Emprendimientos donde participan 30 artesanos locales. Llegar a esta hora es recomendable para encontrar parqueo y buena ubicación.

19:00 (Concierto): Inicio del show principal del Reguetón Sinfónico Vol. 2.

El atractivo central es la fusión de 65 músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Guayas tocando ritmos urbanos. El cartel de hoy se completa con: Banda Andina SANTAY (niños de Durán), Escuela de Música "Armonía" y la banda musical de la Universidad Politécnica Salesiana.

Croquis y recomendación

Al ser sábado por la noche y en una zona de alto flujo como la Av. Francisco de Orellana, se prevé congestión vehicular a partir de las 17:30. La recomendación de movilidad es compartir auto o utilizar servicios de taxi, dado que los estacionamientos del Parque Samanes suelen llenarse rápidamente en eventos de la Concha Acústica.

