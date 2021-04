Guayaquil: regresan las largas filas fuera de las estaciones de la metrovía

En Guayaquil hay una restricción para vehículos particulares hasta el 9 de abril. Y en las paradas del sistema de transportación metrovía, sobre todo en las horas pico, la escena es la misma: largas filas de usuarios que procuran usar el servicio. Esto genera rechazo en la ciudadanía que cuestiona la disposición.

“Es una medida absurda que yo, que tengo un carro para movilizarme a mi trabajo, no pueda salir por la restricción y me obligan a usar bus o metrovía que van llenos. Ahí está el foco de contagio, pero la autoridad no lo ve", comenta con enojo Ramiro Mora.

Pero no es el único que cuestiona estas escenas. Antonio Hanna opina que está de acuerdo que el toque de queda sea desde las 22:00 hasta las 05:00, pero rechaza la restricción vehicular porque "no tiene razón de ser".

La expectativa que Ud postean en publicidad. Y la realidad que se vive en un transporte como @metroviagye @ATMGuayaquil @CynthiaViteri6 pic.twitter.com/fBkh2NoqRo — JusticiaGuayaquil86 (@guayaquil86) April 4, 2021

Frente a esta situación, la Fundación Metrovía informó hoy lunes, a través de un comunicado colgado en su cuenta de Twitter, que intensificarán los controles junto al personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en las 102 paradas y cuatro terminales para el “cumplimiento del aforo, distancia, desinfección de manos y prevenir las aglomeraciones dentro de las unidades”.

“Pedimos a los ciudadanos programar sus salidas y movilizarse para estrictamente lo necesario, asimismo, evitar subir al bus cuanto esté lleno hasta esperar la siguiente unidad de manera prudente”, añadió la entidad.