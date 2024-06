Guayaquil registra una ligera caída de cenizas del volcán Sangay

El escenario que el Instituto Geofísico anticipó para este 12 de junio se cumplió. Guayaquil, según alertan algunos ciudadanos y confirma la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), ha empezado a registrar una leve caída generada por el volcán Sangay.

Que una vez realizado el barrido por caída de ceniza por el volcán, se confirma de una leve caída de ceniza en los cantones Naranjito y Guayaquil, siendo las parroquias Pedro Carbo, Urdaneta, Tarqui y Ximena las más afectadas, informó la SNGR, a través de sus unidades de monitoreo; que aseguraron que los efectos de las emisiones se sintieron también en las parroquias Laural y La Aurora, en Daule.

🔴Volcán #Sangay

SITUACIÓN: Una vez realizado el barrido por caída de ceniza por el volcán Sangay, se adjunta reporte; con corte 11h30, teniendo lo siguiente:

Caída leve de ceniza en:

Guayas/Naranjito/Parroquia Naranjito (varios sectores)

Guayas/Guayaquil/Parroquias: Pedro… pic.twitter.com/Tux3gnUTpq — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) June 12, 2024

La mañana de este 12 de junio, teniendo en cuenta este escenario, las recomendaciones por parte del Cuerpo de Bomberos y Segura EP se viralizaron. Esto, luego de que el Instituto Geofísico (IG) alertara de la posible caída de ceniza en 4 provincias del país: Chimborazo, Bolívar, Guayas y Santa Elena.

Que por medio de imágenes satelitales (GOES-16), se había podido observar que una delgada nube de ceniza de menos de 1 kilómetro de altura estaba sobre el cráter y que esta se dirigía al occidente y suroccidente de forma continúa, detalló el IG en un comunicado.

"Al momento, la emisión atraviesa una parte de las provincias de Chimborazo, Bolívar, Guayas y Santa Elena, y puede provocar leve caída de ceniza en las mismas. Hasta ahora no se tiene reportes de caída o zonas afectadas por la ceniza según el ECU-911. Este fenómeno ha sido persistente dentro del actual periodo eruptivo que inició en mayo del 2019. El IG-EPN se mantiene vigilando el evento e informará oportunamente en caso de detectar cambios en las señales de monitoreo", señaló la institución en horas de la mañana; junto a una lista de sugerencias que incluyó usar desde mascarillas y gafas hasta camisetas de manga larga y gorra.

Ante la alerta en Guayaquil, Segura EP y el Cuerpo de Bomberos señaló que, ante la posible caída de ceniza volcánica, es vital tomar precauciones para proteger su salud y seguridad.

No lanzar la ceniza a los sumideros y tampoco limpiar el parabrisas, cubrir los depósitos de agua y barrer la ceniza, pero guardarla en una bolsa de basura para evitar que se esparza, constan entre las sugerencias.

Algunos vehículos ya tienen rastros de ceniza. Vía X, algunos reportan de la situación. Amelia Andrade

Vía X, algunos ciudadanos han empezado a reportar que en las zonas donde se encuentran se percibe la ceniza. "Se observa ceniza sobre vehículos en reposo en Guayaquil. También se observa bruma a varios kilómetros distancia", publicó el usuario @marvinc88

Se observa #ceniza sobre vehículos en reposo en #Guayaquil. Tambien se observa bruma a varios kilómetros distancia. #Sangay — Marvin (@marvinc88) June 12, 2024

JeanPierre Molina, mediante ese misma red social, también ha descrito la situación. "Mi carro está lleno de ceniza, está cayendo en Guayaquil. Con razón el cielo muy nublado", indicó.

Mi carro lleno de ceniza, está cayendo en Guayaquil. Con razón el cielo muy nublado. — Jeanpierre Molina B (@tuski16) June 12, 2024

Algunos ciudadanos han tomado en cuenta las recomendaciones realizadas. Han salido a las calles con mascarillas y cubriéndose los brazos. Amelia Andrade

En las calles, EXPRESO ha podido constatar que son varios los ciudadanos que han optado por usar mascarilla para evitar una posible afección.

"Me levanté esta mañana y vi en los medios de prensa y las redes sociales sobre la alerta. Hoy he tenido que salir a hacer varias cosas. Para evitar daños o enfermedades respiratorias, opté por usarla. En ocasiones pasadas no lo he hecho y mi garganta ha quedado terriblemente afectada", reconoció Tatiana Olmedo, guayaquileña.

