Guayaquil registra 2.100 casos de covid por semana

Los casos de covid han aumentado en Guayaquil de forma paulatina desde hace cuatro semanas, informó este 19 de julio la dirección municipal de Salud. Que en la semana 24 hubo 600 casos; la semana 25, 800; la semana 26, 900 casos; la semana 27, 1.100; y ahora, la semana 28, 2.100 semanales, informó.

"La causa de este incremento es multifactorial, hay un componente que se da a nivel mundial, que es la fatiga epidemiológica. La gente tiene esa falsa perspectiva de que ya no existe la enfermedad, porque si bien existen casos, ya no existe ese agravante que hubo el año pasado y eso influye", indicó el director municipal de salud, Carlos Salvador; quien incluyó entre los factores que inciden en el aumento el hecho de que muchos ya no usen la mascarilla, ni se vacune, viajen con más frecuencia y acudan a actos públicos masivos, como los partidos de fútbol.

Según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, en Guayaquil la primera y segunda dosis está cubierta en un 84 %; pero en relación a la tercera dosis, apenas 6 millones de ecuatorianos se la han colocado, y respecto al cuarto refuerzo asimismo solo un millón.

"Todo esto entonces da opción a que las variantes, incluida la B4 y la B5, estén presente en nuestros medios y aumenten los casos", sentenció Salvador.

Las autoridades exhortan a que todos usen la mascarilla, por prevención. aRCHIVO

Carlos Farhat, director de la mesa técnica de salud municipal, coincidió e hizo hincapié en que la tasa de positividad en Guayaquil está en alrededor del 35 % o 40 %,, existiendo incluso laboratorios que tienen el porcentaje todavía más alto, de hasta 50 %. "No tenemos pacientes hospitalizados graves, es verdad, pero sí tenemos pacientes hospitalizados. Actualmente tenemos en UCI dos pacientes ingresados con covid, es decir, son pacientes que no fueron hospitalizados por tener el virus sino por otra patología, pero al momento que se les hizo ya la prueba dieron positivo", señaló; al exhortar a que la ciudadanía no se descuide.

Frente a esta situación, la comunidad ve con preocupación que el escenario pueda agravarse, sobre todo ahora que son las fiestas julianas y las aglomeraciones podrían darse. "Hay que tener cuidado, mucho cuidado y pensar bien antes de salir o festejar. Habrá desfiles y que bonito, pero vayamos con mascarilla por favor, esa es mi recomendación. Urge que hagamos las cosas bien para evitar posibles secuelas para la ciudadanía y los hospitales. Las cosas han estado bien, sería un grave error, gravísimo, que retrocedamos ahora", indicó Paula Beltrán, ciudadana del norte de la ciudad.