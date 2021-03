Guayaquil: La regeneración urbana no sube a Lomas de Urdesa

Hay barrios históricos de Guayaquil que, ya sea por la débil unión de sus vecinos y la ausencia de obras, se apagan. Pero hay otros, como Lomas de Urdesa, que intentan mantener su brillo con ayuda de sus residentes, quienes se han organizado para hacer llegar sus problemas a los oídos de las autoridades. Ellos sienten que han sido relegados.

Iván Prieto, residente de este vecindario con más de 40 años de vida, se ha visto obligado a abanderar una serie de iniciativas por la falta de atención municipal. Una de ellas es el desbroce de la maleza que se acumula en los solares abandonados ubicados, por ejemplo, en la calle Olmos. Lo hace cada año con el afán de que estos espacios no se conviertan en refugios de delincuentes, adictos y para que no proliferen roedores, pero reconoce que no es suficiente.

Peligro. Utilizar las escalinatas para acortar camino es una cuestión solo para arriesgados. Algunas concentran maleza y desperdicios. Alex Lima / Expreso

“Somos residentes de muchos años y nos sentimos a gusto con el barrio, pero lamentablemente no existe obra municipal. Incluso las luminarias han sido restablecidas por la propia comunidad. Entendemos que no somos una gran comunidad, pero eso no justifica el abandono”, se queja.

En esta misma arteria, entre Avilés y Panorama, no existe un semáforo y, como resultado, los moradores tienen que girar su cabeza en ambos sentidos y esperar a que no aparezca un vehículo para poder cruzarla. Allí es evidente el deterioro en algunos tramos de la acera, hay alcantarillas con daños y otras que rebosan.

A escasos metros de este punto, en la manzana 161 A, se encuentra otro terreno convertido en un matorral. Debido a la espesura, no se alcanza a observar si en ese sitio se construyó alguna de las escalinatas, comunes en la ciudadela y que acorta el camino al cerro. “Están igual en abandono, allí hay una alcantarilla y hasta un árbol”, remarca Prieto, al sugerir a la autoridad que estos lugares sean cercados en su totalidad y que no solo el Municipio estampe los sellos de ‘desaseo’ o ‘abandono’.

Hecho. En la calle Olmos hay alcantarillas con daños. Alex Lima / Expreso

EXPRESO solicitó información al Cabildo para conocer si estaba previsto algún plan para el arreglo de las aceras, bordillos, escalinatas y para los solares vacíos. Hasta el cierre de esta edición no había llegado ninguna respuesta. De igual forma se preguntó cuál es la regeneración que se prevé en este punto de la ciudad. La única respuesta fue el silencio.

Eugenia Ayala, habitante de la calle Panorama, está cansada de tener que caminar entre grietas y que los desperdicios, asimismo, cubran algunas esquinas y otras zonas. Así como su vecino, ella se vio empujada a cambiarle un poco la cara al barrio.

Su apuesta fue la colocación de cemento en algunos huecos de las aceras y le dio color a oxidados juegos infantiles del área verde que se levanta a pocos metros de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Ella critica el hecho de que hasta este punto no haya un parque con máquinas geriátricas o canchas múltiples como lo hay en otras ciudadelas del norte.

Necesitamos cámaras de seguridad de vigilancia comunitaria porque están robando demasiado en este sector. Justamente hace pocas semanas robaron un carro en la Costanera A Karen Gómez, residente

“La regeneración urbana no sube a Lomas de Urdesa. Nuestros hijos no tienen a dónde ir, queremos más máquinas y juegos. Este espacio se lo podría condicionar y así darle más vida a la ciudadela. Nosotros incluso hemos colocado reflectores en los alrededores; todo es por nuestra cuenta, ¿y la obra municipal?”, cuestiona Ayala.

La moradora también se muestra inquieta, pues cerca de su domicilio se levanta una escalinata donde, advierte, es un “desafío utilizarla”. Hay desperdicios que complican el andar de los habitantes aledaños.

Peticiones. Los moradores solicitan un plan para trabajar de la mano de la autoridad. Alex Lima / Expreso

Pero esta problemática no es nueva en el vecindario. El 28 de julio de 2020 EXPRESO publicó el deterioro de otras dos escalinatas del sector: la que enlaza la calle Sexta con la Séptima, y la de Guayacanes entre la Quinta y Las Monjas. En esta última el escenario era más desalentador; los escalones estaban destruidos debido a las raíces de los árboles, y porque algunos indigentes hicieron del espacio su hogar.

Otro de los problemas que irrita al barrio son los ‘tallarines’ colgantes, sobre todo en las calles no regeneradas. La solicitud de los vecinos es que se reorganicen las redes para no tener más esta contaminación visual al momento de asomarse a sus balcones o ventanas. Hay temor que los niños toquen los cables de alta tensión y sufran alguna lesión, dicen.

Estas y otras cuestiones han sido difundidas en la cuenta de Twitter @SUrdesa (SOSlomasdeUrdesa), creada por la comunidad, para que se hagan visibles. Asimismo, han sido enumeradas en un oficio, al que tuvo acceso este medio, suscrito por el Comité Pro Mejoras ‘Lomas de Urdesa’ con las firmas de más de 40 residentes, y que enviaron a la Alcaldía. Ellos quieren ser parte de la solución y trabajar de la mano con la autoridad.

#LomasdeUrdesa esta de terror. Alcaldesa @CynthiaViteri6

ingresamos un oficio #012-2021-0009944 como una #comunidadorganizada por favor revíselo, en el depositamos nuestras preocupaciones, en usted nuestra esperanza de ser escuchados y atendidos. pic.twitter.com/UiSLSHgiIY — SOSlomasdeUrdesa (@SUrdesa) February 16, 2021

Vecinos como Luis Cruz, aplauden la creación de este comité y puesta en marcha de las acciones ejecutadas que, a su juicio, favorecen al sector. “Se requiere algo más que eso, como la ayuda municipal para que el esfuerzo sea más eficiente y de resultados a corto plazo. Si el municipio pusiera su contingente todo se podría hacer con mayor celeridad”, recalcó.