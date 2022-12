Sin rastro de los viajeros

En el país, el Ministerio del Interior, a través de Migración registró el ingreso de apenas 6.585 ecuatorianos deportados desde Estados Unidos por intentar entrar a esa nación de forma irregular entre 2021 y 2022. Ellos fueron detenidos por la patrulla fronteriza que pertenece a la Oficina de Aduana y que a su vez, se debe al Departamento de Estado (CBP) por sus siglas en inglés.

Pero la misma entidad norteamericana expuso en un informe que las cifras de Ecuador están muy pero muy por debajo de la realidad. Porque de acuerdo a las capturas realizadas en la frontera con México, son 122.010 compatriotas los que han sido sacados de esa patria, es decir, que si a Ecuador llegaron 6.585, ¿dónde están los 115.425 faltantes?.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana señala que las cifras de Ecuador son el reflejo de la anotación que se hace cuando llegan los vuelos charter en los que Estados Unidos deporta a los ciudadanos.

“Hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que desisten y ellos dicen me voy por mi propia cuenta, y ahí tienes una cifra que no se coloca por Estados Unidos en los vuelos” indicó Marcelo Hurtado, titular de la Dirección de Protección a Ecuatorianos en el Exterior.

Desde el año pasado estamos trabajando con las autoridades competentes para tener las cifras claras, por eso no podemos dar ahora”

Marcelo Hurtado, director de Protección a Ecuatorianos en el Exterior

Para la Cancillería, la diferencia abismal es porque hay muchos ecuatorianos “que residen y deciden volver o que también pertenecen al grupo de personas con doble nacionalidad”. Pero en el informe de la CBP, claramente se señala que son personas que primero fueron capturadas, registradas y luego expulsadas o deportadas bajo dos normativas denominadas título 8 y título 42 en el que las catalogan como ingresos ilegales o amenaza a su territorio y no tienen nada que ver con doble nacionalidad o residencia, pues se trata de redadas en el desierto.

Además, el título 42 ordena a la Oficina de Aduana de EE.UU., que se “devuelva” al último país de tránsito a la persona que ingresa de forma irregular a su territorio. Lo que se supone que sean trasladados hasta México.

Diario Expreso pidió a la embajada de México, para que eleve la consulta a la cancillería de ese país y comparta el desglose de los ecuatorianos que llegaron a su patria, cuántos son indocumentados, cuántos se han quedado con los distintos tipos de visa y cuántos han sido entregados por expulsión del Gobierno de Estados Unidos, pero hasta el cierre de esta edición no han emitido respuesta.

La Cancillería ecuatoriana sugirió a EXPRESO que se solicite al Ministerio del Interior el detalle de las salidas y retornos de ecuatorianos porque ellos no tienen cifras oficiales de esta situación. Una de sus justificaciones es porque después de ser deportados, emprenden por un sin número de veces su viaje de forma irregular hacia Estados Unidos. Además apuntaron que están bajo el principio constitucional del derecho a la migración y a la libre movilidad para escoger su lugar de residencia.

Hurtado resaltó que están trabajando con las autoridades competentes “para tener las cifras claras”. No precisó una fecha límite para obtener la documentación.

Sin embargo, Andrés Naranjo Subsecretario de Migración del Ministerio del Interior, expuso que ha pedido a sus similares del gobierno de Estados Unidos y al de México un informe de los deportados desde su territorio para conocer en dónde están los ecuatorianos que no llegan en los vuelos de deportaciones que aterrizan en el país.

“Lo que podemos mencionarte que son 64.230 ecuatorianos que no han regresado desde México. Pero hay que precisar que de los que Estados Unidos retornan a México no tenemos información, por lo general no le notifica a Ecuador, son acciones que las hace directamente a los ciudadanos y es una coordinación directa entre México y Estados Unidos”.

Aclaró también que el pedido de esas cifras les corresponde a la Cancillería a través de una gestión diplomática que, como se dijo anteriormente desde ese organismo, aún no la tienen, pero que pueden presentar el registro de las personas deportadas en los vuelos que llegan a Ecuador.