Ramón, el venezolano más querido del norte de Guayaquil, perdió a su hija

"Amigos les notifico que mi hija ha fallecido. Con esta publicación quiero agradecerles a todos los que me han apoyado en estos momentos más difíciles por los que atravesó mi hija muchas gracias a todos", escribió Ramón Durán, en su cuenta de Instagram, mensaje que ha recibido cientos de comentarios con condolencias de los seguidores que permanecían atentos a la salud de su hija, quien padecía de un cáncer que afectaba su columna.

Ramón, de casi 60 años, llegó desde Venezuela en 2016, buscando nuevas oportunidades y las encontró en los semáforos del norte vendiendo arroz con leche como sugerencia de su esposa y queso de leche por recomendación de sus clientes. En esta zona (la mayoría del tiempo pasa en el redondel donde se asienta el monumento al Papagayo, en la Alborada), se volvió muy popular no solo por sus productos, sino por su amabilidad y su incomparable presencia: siempre con su gorro de chef, mandil, guantes, mascarilla y lazo en el cuello de su camisa, perfectamente combinado y sin ninguna arruga.

Su historia fue viral en 2021 cuando EXPRESO la contó, pero todo el mundo volvió a hablar de él cuando recurrió a las redes sociales a pedir ayuda para reunir dinero y tratar a su hija diagnosticada con cáncer.

El caso de Ramón Durán volvió a viralizarse, ahora por el problema de salud de su hija y todo el esfuerzo que él estaba haciendo en Ecuador para cubrir sus gastos en Venezuela. Algunos influencers como Mark Alavardo lo ayudaron con colectas y hablando de sus necesidades especialmente en Tiktok e Instagram.

La hija de Ramón había sido intervenida, le sacaron la mitad del tumor y la otra mitad quedó en ella porque corría mucho riesgo, como contó Ramón. Lamentablemente el apenado padre dio la noticia del fallecimiento de su hija la noche del 25 de septiembre. Agradeció a los ecuatorianos por haberlo apoyado en el difícil momento.

"A mi no me para ni el agua, ni el sol", fue una frase que Ramón compartió con EXPRESO en 2021 y representa el arduo trabajo que hace a diario, aún cuando no lo hacía por la salud de su hija. Él sale de su casa al medio día y se queda hasta altas horas de la noche, incluso de la madrugada; hasta que algún cliente se lleve el último de sus deliciosos postres.

