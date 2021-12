Tras cuatro meses de prueba, entró en funcionamiento el sistema de monitoreo permanente para proteger la fauna marina de Salinas (Santa Elena). El equipo, que ecologistas de la provincia venían reclamando desde hace algunos años, ha sido instalado en el área de La Chocolatera, e incluye la colocación de un radar donado por la oenegé internacional WildAid, y cuyo alcance es de cinco millas náuticas.

Desde ese lugar, se vigilan las actividades que se realizan en la zona de conservación, que tiene un área de 52.000 hectáreas marinas. Con los dispositivo se cubre un 75 % del espacio náutico, que se ha visto afectado en reiteradas ocasiones por la depredación de la pesca ilegal ejecutada por los barcos y pequeñas lanchas, como lo ha publicado EXPRESO.

Con el dispositivo, se podrá conocer en tiempo real la infracción que se cometa. Solo en la Reserva Marino Costera Puntilla de Santa Elena Remacopse, existe una colonia de lobos marinos sudamericanos que habitan entre unas rocas y pequeños acantilados. El último registro es que en el lugar convergen alrededor 170 especies.

El dispositivo. Cubre el 75 % del espacio náutico, por lo que se podrá conocer en tiempo real en caso de pesca ilegal u otra anomalía que se presente en el área.

Según información emitida por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, encargados de esta reserva; en lo que va del 2021 se han registrado 30 infracciones. Solo en septiembre pasado, tres pescadores fueron retenidos mientras realizaban faenas en el área protegida; y un mes antes, a dos embarcaciones peruanas se las detuvo en similares circunstancias.

En la Fiscalía de los Espacios Acuáticos de la Península existen siete procesos que se siguen por transgresiones de artesanos que han sido descubiertos realizando pesca ilegal, pero no existen personas detenidas, lo que genera molestias entre los ciudadanos. A inicios de 2022, recién se deberá cumplir con la audiencia de juzgamiento.

“No entiendo por qué aquí somos tan blandos. Ya hemos visto lo que pasa en Galápagos, vemos a sus especies ser vulneradas. Acá también hay daños, eso se sabe. Sin embargo, al no haber multas, los daños se siguen cometiendo. Ojalá y el radar sirva realmente. Cuando haya sanción, creeré recién en las autoridades y las medidas”, sentenció Sebastián Burgos, habitante de San Lorenzo (Salinas),

Otros ciudadanos, como Danilo Loayza, se muestran más positivos al creer, al menos, que con este proyecto, la Península se convertirá en el espacio de paso de nuevas especies. “Desde hace unos años, los flamingos nos visitan y los hacen cada vez por más tiempo. Que las autoridades pongan mano dura, que actúen al ver la sanción a tiempo, permitirá frenar la escena. Claro, para eso necesitamos que Ministerio de Ambiente se comprometa. La organización ha dado el equipo, ahora que la autoridad actúe”, advirtió.

Me alegra que una oenegé se preocupe por nuestras especies, me apena que no lo haga nuestro país.





Ronald Cedeño,

residente