Apagón nocturno: a guayaquileños les preocupa el horario especial de la Metrovía

La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) confirmó a EXPRESO que Metrovía y Aerovía modificarán sus horarios por el corte de luz previsto para este miércoles 18 de septiembre.

¿Cuáles son los horarios especiales?

Por el apagón que empieza este miércoles 18 de septiembre a las 22:00 hasta las 06:00 del día jueves 19, los horarios de los servicios de transporte quedan así:

La Metrovía del día 18 de septiembre comenzará sus labores de forma habitual, a las 05:30; pero la última unidad saldrá de su punto de despacho a las 21:00. Después del corte masivo, el jueves empezará a operar a las 06:00, pero la última unidad va a retomar su cronograma regular, saliendo a las 23:30 del despacho.

Con respecto a la Aerovía, también se contempla un cambio de horario.

El día miércoles 18 operará de forma normal, de 05:30 hasta las 21:30. Sin embargo, el jueves 19, después del apagón, empezará su operación una hora después de la reconexión nacional, es decir, aproximadamente a las 07:00 de la mañana.

Los usuarios temen quedarse sin transporte

Para Bárbara Jiménez, usuaria de la Metrovía, lo más complicado será la caminata a su casa. ''Tengo mucho miedo que caminando hasta casa se me apague toda la ciudad, soy mujer, ando sola y desde que no opera el alimentador que me deja hasta mi casa (Garzota), me toca caminar bastante'', contó a EXPRESO la usuaria.

A otros ciudadanos les preocupa las horas de la mañana. ''Yo suelo estar puntual 05:30 para llegar al trabajo, porque entro bien temprano, ya me dijeron que tome otro transporte porque no me pueden justificar el atraso, y si cojo la metro, media hora después va repleta'', comenta el ciudadano John Cortez. ''En la salida en cambio pienso en mi mejor amiga, que a veces sale de guardia antes poco antes de las diez, espero le cambien el horario'', agregó.

La próxima semana el escenario se repetirá

Recordemos que el Gobierno informó que, tal y como se estipuló para el miércoles 18 de septiembre, del lunes 23 al jueves 26 de septiembre también habrá racionamiento eléctrico nocturno de 8 horas.

Mientras el COE Cantonal sesiona y se definen las distintas estrategias para enfrentar la coyuntura del racionamiento eléctrico, las autoridades aseguran que informarán de forma oportuna cualquier cambio de horario en los servicios de transporte.

