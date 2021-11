Como si estuviesen en una pequeña playa, los hermanos Luis y María José lucieron sus bañadores y jugaron con una pelota de plástico con otros menores de edad. No pudieron ir a la playa, revelaron sus padres, quienes argumentaron que disfrutaron de igual manera, solo que esta vez no había arena y el sol no tostó la piel.

Ellos fueron algunos de entre las decenas de guayaquileños que acudieron el lunes 1 y martes 2 de noviembre al parque acuático de Sauces 6, al norte, para disfrutar de un día de recreación en este feriado sin salir de la ciudad.

Las escenas se repitieron en los otros parques acuáticos, como, por ejemplo, el que se encuentra en la avenida Barcelona, al sur, y el de la cooperativa Juan Montalvo, que volvieron a funcionar hace pocos días.

Diversión. Las áreas verdes también se llenaron de niños con sus padres. amelia andrade

Quienes no salieron también se entretuvieron en las áreas verdes, como en el Parque Samanes. Allí, distintas familias se ejercitaron y hasta hicieron picnic sobre el césped. Los malecones también fueron visitados y en la calle Panamá, en el centro, hubo mayor vigilancia para los comensales.