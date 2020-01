Un nuevo corte de agua programado por la empresa Interagua ha generado una serie de reacciones en los usuarios. A partir de este viernes 10 de enero, Guayaquil se quedará sin el servicio durante 23 horas: entre las 22 de esa noche hasta las 21:00 del sábado 11 de enero.

La suspensión, según publicó Interagua en su página oficial vía Twitter, se debe a los trabajos de reparación de una fuga detectada en el kilómetro 15 de la vía Daule.

"Interagua informa que con la finalidad de mejorar la presión a los usuarios que se abastecen del acueducto de 1800, se realizará la reparación...", publicó.

Sin embargo para los afectados, que son de todos los sectores de la ciudad, no existe razón válida para que se de una nueva interrupción.

"Todos los meses es lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Siempre hay fugas, en distintos puntos de la ciudad. ¿Qué clase de tubos son los que ponen que las tuberías se rompen a cada rato", precisó Nando Rivas, vía Twitter.

Para la residentes de la quinta etapa de la Alborada, Ana María Santillán y Guadalupe Rivera, es necesario que este 2020 Interagua "se comprometa a mejorar el servicio o prever la situación por el bien de la comunidad". "Estamos realmente cansados de comprar cada vez más seguido agua por tanquero y botellones para abastecernos y poder bañar a los niños", dijo Rivera, madre de dos niños de 5 y 10 años.

Ya han sido tantos los cortes que hemos sufrido en los últimos años, que ya no me sorprende lo que pueda pasar o cuántas horas nos quedemos sin agua. Es más, me he acostumbrado a destinar un rubro solo para estos gastos. Es penoso, pero lo hago. Es la realidad en Guayaquil.

Teresa Nieto, habitante de Sauces 9