Quedan dos días para realizar trámites antes de que termine el año

Quedan cinco días para que termine el año, sin embargo, para realizar los trámites ciudadanos de este 2019 los días hábiles disponibles solo son dos: este 26 y 27 de diciembre y, en algunos casos, hasta el 28 de este mes. Entre las principales diligencias figuran la matriculación y Revisión Técnica Vehicular (RTV) y el pago al impuesto predial urbano.

En el caso de la revisión vehicular, de acuerdo con la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), los usuarios que no realizaron en el mes correspondiente a su dígito, tendrán hasta el 28 de diciembre para hacerlo. Quienes no lo realicen correrán el riesgo de ser detenidos por agentes de tránsito.

En ese sentido, la Dirección de Control de Tránsito realizará operativos, durante el feriado de fin de año, para constatar que los automotores hayan realizado la RTV.

“(Si no hacen la RTV” este mes, el periodo de matriculación culmina el 31 de diciembre, ya tienen que realizar el año siguiente el trámite desde el inicio”, señaló Carlos Orellana, director de Revisión Técnica Vehicular de la ATM.

En lo que corresponde al pago de impuestos prediales urbanos, el Municipio de Guayaquil no ha comunicado oficialmente sus días de labores. Desde la entidad explicaron que la información se emitirá este 26 de diciembre. No obstante, siguiendo la pauta del año pasado, el pago de impuestos prediales, estará habilitado este 27 y 28 de diciembre. Y retomará sus actividades el próximo 2 de enero del 2020. Quienes no realicen el pago este año, tendrán que asumir costos por mora el próximo año.