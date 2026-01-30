¿Qué revelan los 41 mapas históricos hallados en Guayaquil?

La Biblioteca Municipal de Guayaquil resguarda documentos que muestran cómo la ciudad cambió hasta mediados del siglo XX

Un lote de 41 mapas históricos de Guayaquil ha generado asombro en el Municipio, al revelar detalles inéditos sobre la evolución urbana de la ciudad desde 1770 hasta mediados del siglo XX, según informó la entidad municipal.

Los documentos forman parte del fondo bibliográfico Camilo Destruge, custodiado por la Biblioteca Municipal de Guayaquil, que está integrado por 91 piezas documentales. Este acervo incluye mapas, planos y textos que abordan temas como batallas históricas, arbitrajes de límites territoriales, la antigua Gobernación del Guayas, redes de agua potable y la transformación del territorio guayaquileño.

De acuerdo con un comunicado oficial, los mapas serán analizados por especialistas y se prevé su publicación en formato digital, lo que permitirá que investigadores, estudiantes y ciudadanos accedan a este material de alto valor histórico.

Las calles de Guayaquil como reflejo de su historia

El asesor de la Alcaldía, Xavier Flores, explicó que la nomenclatura de las calles que aparece en los mapas evidencia distintas etapas de la historia local, desde la época colonial hasta el crecimiento urbano del siglo pasado.

"Muchos de los nombres del centro son de los alcaldes y personalidades de finales del siglo XIX, Aguirre, Vélez, Luque, todos ellos hicieron historia para 1860, 1870, 1880 y sus nombres quedaron”, señaló.

Por su parte, el arquitecto Luis Alfonso Saltos, también asesor municipal, indicó que se impulsa la difusión de los mapas históricos más relevantes y la creación de nuevos documentos cartográficos actualizados.

Saltos destacó que los mapas urbanos y el repositorio histórico tendrán un acceso progresivo a través de la página web del Municipio de Guayaquil. Actualmente, el portal ya cuenta con mapas urbanos y turísticos, pero se trabaja en el fortalecimiento de la información georreferencial.

