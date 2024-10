La Puntilla espera que anuncio de restructuración vial sea la solución a eterno mal

“Si normalmente la avenida Samborondón es un caos, sin luz es todavía peor”, es el comentario que constantemente repiten los conductores y peatones que transitan a diario por esa vía. Pero ahora les ha llamado la atención un anuncio del alcalde Juan José Yúnez en torno a una aparente solución: una reestructuración de esta avenida, aunque diferentes consultados desconocen cuándo sería y si esto incluye las urgencias que llevan denunciando por años.

Tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, donde incluso se ha conversado con expertos en tránsito y movilidad para dar alternativas para descongestionar esta concurrida vía, la falta de caminos para recorrer los más de 10 kilómetros de una de las zonas de más alta plusvalía del Ecuador es un problema que todavía no tiene respuestas concretas.

Durante un nuevo recorrido por este Diario se constató que, pese a que el inconveniente lleva varios años, lejos de mejorarse, cada vez se agrava más y llena de hartazgo a La Puntilla. “En la salida de Ciudad Celeste es un embotellamiento horrible que no tiene solución. Lo que no entiendo es que si se lleva tantos años denunciando, ¿por qué no se ha hecho nada?”, dijo Samir Villanueva, un joven deportista que asegura que todos los días pasa por ahí y la situación no cambia.

En medio de este escenario brota el exceso de construcciones que, a juicio de la residente Tatiana Bolaños, empeoran la situación. “Hagan algo con otra vía alterna a Ciudad Celeste. No es justo que construyan tantas urbanizaciones o plazas y solo haya una carretera de salida hasta la vía Samborondón”, indicó, al referirse a la entrada y salida de Ciudad Celeste.

2. Ciudad Celeste. Esta vía queda en penumbras y llena de tráfico durante la noche. Los cortes de luz también afectan a los conductores que temen ser asaltados. JOFFRE FLORES

Los nuevos ofrecimientos del alcalde de Samborondón

En tanto, el pasado 15 de octubre, el alcalde colgó en sus redes sociales un anuncio en el que adelantó que “próximamente” se realizará la reestructuración de la avenida. “Un proyecto planificado que contempla diferentes soluciones viales para que todos en nuestra ciudad siempre puedan vivir mejor”, posteó y agregó que esto incluiría retornos continuos, pasos peatonales y que se ampliarán los carriles de la vía principal.

Posteriormente, el 24 de octubre, anunció nuevas carreteras en la vía Barranca y Country Club, pero sin dar mayores detalles de la construcción.

Al respecto, EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde o algún representante del Municipio de Samborondón para conocer más detalles de estos proyectos, el plazo que tomará realizarse, los mejoramientos estimados y el presupuesto destinado para la obra. Sin embargo, desde el departamento de Comunicación se indicó que el próximo lunes 28 de octubre se realizará una rueda de prensa.

Estos ofrecimientos no convencen del todo a los residentes y visitantes del sector, quienes apuntan a que la solución debe ser concreta, real, medible y no solo promesas. “Se necesitan vías alternas, no solo abrir retornos o pasos peatonales. Lo que se necesita es una vía que vaya sobre una de las rías, pero que no solo quede todo en promesas y videitos bonitos”, dijo el residente de La Puntilla Leonidas Salvatierra, quien toma como ejemplo lo realizado en Daule.

Hagan algo con la entrada a Ciudad Celeste. Hay tantas urbanizaciones dentro y solo una vía para poder ingresar. Tatiana Bolaños residente

“Allá tienen varios viales, algunas alternativas de movilidad. Acá solo es una vía de ida y vuelta. Eso es falta de planificación. Si el proyecto era así de ambicioso, se debió contemplar todos esos detalles”, reclamó Salvatierra, también ingeniero de profesión.

Otro de los problemas que reclama la ciudadanía son las numerosas plazas comerciales que tiene el sector, así lo considera María del Carmen Rodríguez. “¡Por favor, párele la mano a los permisos comerciales! Una plaza más y no habrá reestructuración que alcance”, comentó la mujer en su cuenta de X.

Mientras tanto, los peatones también denuncian tener problemas para poder atravesar la avenida, que es constantemente transitada a toda hora. El reclamo de ellos es la falta de pasos peatonales o semáforos para cruzar de forma segura. “Nos jugamos la vida a diario para ir de un lado a otro y los semáforos están muy alejados el uno del otro”, dijo Marlon Gorotiza, quien cuestiona las obras del Cabildo. “Ya llevan varios años anunciando más pasos peatonales y no hay mayor avance. Yo di mi voto al actual alcalde, pero parece que fue puro cuento”, mencionó Gorotiza.

Otro de los inconvenientes que se han sumado en los últimos meses es el miedo por la delincuencia. “Durante la noche, uno se puede quedar hasta una hora en el tráfico y ahí pueden aprovechar los ladrones y arranchar. Tememos que eso ocurra”, dijo Elías Pinargote, morador del sector, quien también reclama el mal funcionamiento de los semáforos, especialmente por las noches.

