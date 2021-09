Puná, un respiro de paz

A 76 kilómetros de tierra firme, la Isla Puná se muestra como un paraíso de paz. Es el único de los 6 Circuitos del Distrito Sur de Guayaquil que la Policía no registra delitos de impacto social como:sicariato, violación, robo a domicilios, robo a unidades económicas; en contraste con lo que se experimenta en el Puerto Principal y otras zonas del país.

Llegar a sus comunidades desde la parroquia Posorja (35 minutos en lancha) es respirar tranquilidad y caminar con esa confianza que se ha perdido en las calles de la Perla del Pacífico. Una armonía que se dibuja como paisaje en el liberado juego de los niños y el descanso de adultos mayores, afuera de sus viviendas o en las polvorientas calles de las comunas Bellavista y Campo Alegre. Sitios donde están privados de agua potable, alcantarillado, pavimentación de calles, pero sus habitantes se autocalifican como sanos y muy tranquilos.

“Es un pueblo donde todos nos conocemos”, dice Wendy Álvarez, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial de Puná.

Pero sostener que no hay delitos (graves o leves) en los 919 kilómetros de extensión de la tercera isla más grande de Ecuador sería una quimera. Previo a las intervenciones policiales en la Perla del Pacífico, el coronel Ricardo Manitio, jefe del Distrito Sur, comentó a EXPRESO que Puná era el único Circuito que no registraba delitos. Sin embargo, reconocía que sí habían hechos menores, por lo que había dispuesto al personal asignado a la Isla que los atiendan y registren.

“(...) No es el sicariato, asesinatos, ese tipo de cosas que aquejan allá (en Guayaquil)... peroel ingreso de personas con armamento sí aqueja porque quitan la paz que tenía antes Puná. Eso viene desde el año pasado a raíz de la pandemia (...) hay ingreso de drogas como en Guayaquil, no sabemos las rutas, pero la población sabe que existe el microtráfico”, denuncia Álvarez al sostener que con el consumo de drogas llegan la delincuencia y las muertes violentas. Por ello considera oportuno el despliegue de más personal policial y no esperar a que la isla se vuelva conflictiva.

Uno de los grandes problemas que observan sus habitantes es la transformación de bares en prostíbulos, con la llegada de foráneos. “Como no hay un control ni de la Armada ni de la Policía eso se presta al consumo de bebidas alcohólicas y drogas, ahora hay burdeles, cuando hay ese tipo de negocios viene la violencia incluida”, añade la funcionaria.

El teniente político Luis Villao reconoce que en la isla no hay sicariatos, pero asegura que sí hay robos a viviendas por el consumo de drogas. Además del grave problema que sufren las poblaciones costeras: la piratería con el robo de la pesca artesanal, las lanchas y motores.

“Se han realizado reuniones con el Distrito Sur pidiendo más personal a la policía”, menciona Villao. Detalla que apenas cuentan con 20 uniformados para el resguardo de los 17.000 habitantes que tiene la Isla, cuyos esteros son aprovechados por delincuentes.

Es la falta de recursos lo que impide denunciar hechos delictivos, que no son considerados dentro de cifras oficiales. “Las personas no se quieren movilizar a presentar la denuncia por la distancia, por recursos y hay que mediar con la Policía Nacional este tipo de problemas. A veces se trata de recuperar lo robado, pero nosotros somos direccionados a la Fiscalía de Playas o a Guayaquil, según el delito que sea, es bastante complicado”, comenta el funcionario.

La Isla tiene un total de 20 comunidades. En la cabecera parroquial se ha creado un comité de seguridad para regular actividades como: expendio de combustible y bombonas de gas. Freddy Rodriguez

Según cuenta, cuando intentan detener a alguien la misma población interviene; y, si pretenden llevarlo a otro lado tienen que pedir lanchas al GIR para trasladarlo a Guayaquil. Pero “hasta que llegan nos han quitado al detenido de las manos de la policía”.

Nelson Jordán, presidente de la comuna Bellavista, sostiene que los comuneros se quejan más por la pérdida de su ganado, chivos, pero que los dos policías que tienen no se alcanzan para lidiar con eso. Considera mejor la instalación de un retén y así se evitan viajar hasta Playas, en caso de un detenido en delito flagrante. Y lo dice por experiencia. “Hubo un robo de chivo, fuimos a la comuna Campo Alegre (a 25 minutos en carro desde Bellavista) y nos dijeron que presentemos la denuncia en Playas. Sale más caro el viaje que el chivo. Así se vive aquí. La gente prefiere que se quede en nada o que se pierda. Sí hay delitos, pero no se puede denunciar, fuimos con el perjudicado y no pudimos hacer nada”, narra con desazón.

Las intervenciones policiales que se están ejecutando en Guayaquil, especialmente en el Distrito Sur, señalado como el más violento del país por el alto índico de muertes violentas ocasionadas por enfrentamientos entre bandas delictivas, genera gran preocupación en los puneños. Temen que los delincuentes migren a ese pedazo del Golfo de Guayaquil, aún considerado como su isla de paz.

PROHIBIDO. Los asaltos que sufre la población, en su mayoría dedicada a la pesca artesanal, han generado en paralelo una situación grave. Los habitantes tienen “prohibido” enfermarse de 7 de la noche hasta el amanecer, dice Patricia Anastacio. Ante los constantes asaltos a embarcaciones ninguna lancha se atreve a salir en esas horas para evitar ser víctimas de los piratas. Freddy Rodriguez

CONFIANZA. Durante el recorrido que hizo EXPRESO en la comuna Campo Alegre, donde está ubicada una UPC, los dos policías asignados al lugar no estaban. Según Israel Santos, es tanta la confianza que hay en el sitio que la unidad policial queda cerrada apenas con una soga, tal como lo muestra la gráfica. Pero otros pobladores no daban cuenta de donde estaban los uniformados. Freddy Rodriguez

ABIGEATO. Los animales de cría (cerdos, gallinas) y domésticos tienen vía libre en las comunas, pero son los que “desaparecen” y cuando eso ocurre no hay a quien reclamar. Pero los habitantes de Campo Alegre aseguran que más se pierden las cabezas de ganado y los chivos que se llevan a la montaña. De ahí no hay a quien denunciar, por lo que esos delitos “menores” quedan impunes. Freddy Rodriguez

Los piratas del golfo, el mal de la isla

Si bien, la mayoría de las comunas viven con cierta seguridad en sus calles y hogares, en el perímetro de la Isla los pescadores experimentan otra realidad: el robo de la pesca, el asalto a lanchas de pasajeros y el robo de motores. Víctor Reyes cuenta que salen con miedo a las faenas de pesca. “Hay cuatro entradas desde donde pueden ingresar a esta comuna. A veces vienen hasta 20 lanchas y es muy difícil sacarlos”, cuenta. “Los asaltos son a diario”, añade Froilán Chalén, quien afirma que muchas veces no denuncian por temor a represalias. Aún recuerdan lo ocurrido el pasado 25 de julio, en un cruce de balas entre la policía y cinco piratas que asaltaron una embarcación. Dos delincuentes murieron y un tercero resultó herido. Los pescadores reconocen el esfuerzo que hace la policía, pero piden que los doten de mejor armamento y una embarcación rápida, especialmente ahora que viene la temporada de corvinas.

