Hace apenas una semana, una embarcación chocó, otra vez, con el paso peatonal. Esta vez, a diferencia de otras dos anteriores, no generó daños en la estructura; sin embargo, sí obligó a que algunos expertos en temas de movilidad, ingeniería y navegación, como Espinosa, sugieran sacar de una vez por todas la obra. Este pedido, que como lo publicó EXPRESO ha sido enviado al presidente Guillermo Lasso, junto a un informe técnico firmado el 14 de septiembre por el entonces ministro Fernando Donoso; dio cabida a que ayer por la tarde se realice una reunión entre algunos frentes para analizar esa posibilidad.

- La mesa técnica en una sola reunión, ¿podrá determinar el futuro del puente peatonal a Santay?

- En esa reunión todavía no se podrá decidir el futuro del puente, porque hay que analizar varios puntos. Hemos planteado que se saque la estructura, si es que hay dinero para hacerlo. Pero tomando en cuenta que hay problema de presupuesto, desde el 2017, dijimos que se apliquen todos los protocolos de seguridad. Lastimosamente no se han cumplido.

- Es decir, que ustedes han estado pendientes del puente todo este tiempo.

- El año pasado nos reunimos con el Municipio y analizamos varios puntos, entre esos también de la Aerovía, indicamos que para pasar por allí también se requiere del servicio de un práctico. Además, hemos señalado que se deben usar remolques del tamaño adecuado, que sí hay en Guayaquil, dependiendo de la nave. No pueden usar el remolcador que se le ocurra para llevar la nave al muelle.

- El práctico es como el experto que toma la llave de nuestro carro para parquear en un espacio reducido. Entonces sí es necesario que el práctico tenga más horas de expertir.

El buque de la armada de Brasil, Cisne Branco, se impactó el martes 18 de octubre contra el puente peatonal a Santay. Cortesía

Tras la existencia del puente, que no se lo puede sacar sin dinero, hay que aplicar protocolos de seguridad.

- Usted da a entender que se unió el hambre con la necesidad, un puente que es obstáculo y el no aplicar protocolos.

- Sí, se unieron el hambre, la necesidad y la miseria. Es que existen dos estructuras en Guayas: el puente y la Aerovía, que si no se toma en cuenta todos los protocolos ocurren incidentes.

- La Aerovía ha dicho que los postes tienen una protección...

- Sí, la tiene, pero en el caso del puente, ¿se ha hecho algún cambio para la seguridad? ¿Se ha puesto alguna protección? No se ha hecho.

- Hay un informe enviado al presidente Lasso, con fecha del pasado 14 de septiembre, que alerta ya de esta situación.

- Es correcto, incluso nosotros como Colegio de Ingenieros Navales nos reunimos casi para la misma fecha con el actual director de la Dirnea. Todo antes de que ocurra el último accidente. Y entre otros puntos mencionamos el tema del puente, dijimos que si no tiene la debida protección siempre va haber siniestros. Esto no ocurre porque hay corrientes, ocurre porque no se siguen los protocolos ante la presencia de la infraestructura.

- En ese documento (al que tuvo acceso EXPRESO) se da a entender que se edificó el puente sin escuchar a los expertos y hasta se cambiaron las leyes para tener la voz de decisión y no depender del permiso, por ejemplo de la Armada.

- Así lo relata el informe que está firmado por Fernando Donoso, en ese entonces ministro de Defensa y se lo copia a cuatro ministerios, al Comando Conjunto y a la Fuerza Naval. Si la estructura hubiera tenido un diseño diferente, no hubiera pasado esto. Pero, porque no hubo un enfoque técnico pasa lo que estamos viviendo. Cuando ocurrió el primer siniestro ya lo dijimos a las autoridades: si no hay dinero para solucionar el problema, hay que aprender a navegar con la existencia del puente. Hay que ser disciplinados en aplicar protocolos.

- ¿Fue apropiado cambiar las leyes para que construir la obra, como da a entender el informe?

- Hicieron el puente sin permisos realmente técnico. Dirnea dijo que no era apropiado. Se saltaron los pasos, pero ya existe y hay que enfocarse en el presente y futuro.

- ¿De cuánto dinero estamos hablandopara sacarlo?

- Más fácil es dejarlo, así lo resumo. No se trata solo de sacar la estructura civil, hay que sacar los pilotes y dejar el lecho del río sanado. No tengo el valor exacto, pero demanda muchos dólares y hay que ver si el Gobierno lo tiene ahora. Más barato es aplicar los protocolos. En el exterior las personas han aprendido a convivir con los puentes. La otra opción es que las naves se queden solo hasta el muelle de Caraguay.

- De qué lado está, ¿de que saque el puente o lo dejen?

- Si hay recursos, de que hagan lo que tengan que hacer. Pero también hay que medir el impacto social... Si no hay el dinero, tomen los protocolos que permitan una navegación segura.

Hay que usar el servicio de los prácticos hasta para pasar por la Aerovía, lo he dicho al Municipio.

Soporte. Momento en el que la embarcación fue remolcada por segunda vez. En la primera el remolque se viró y el velero se fue contra el puente peatonal a Santay. Jimmy Negrete

MESA TÉCNICA

Arrancó el análisis sobre el futuro del puente a Santay

Desde ayer, un grupo de autoridades analiza qué pasará con el puente peatonal a Santay, después de que por cuarta vez hubo un siniestro con la estructura. La última nave que chocó fue el buque de la armada de Brasil. A partir de esto se formó una mesa técnica con los ministerios de Desarrollo Urbano, Transporte, Ambiente, Gobernación del Guayas, Alcaldía de Guayaquil, Armada Nacional y expertos.

Previo a esto, existe un informe que se envió al presidente Guillermo Lasso, con fecha de 14 de septiembre, antes del cuarto siniestro que fue en la primera semana de octubre.

Ahora se espera el nuevo estudio que verá el impacto para la ciudadanía si sacan el puente. La reunión con los experto será virtual este miércoles por la tarde. Byron San Miguel, exdirector de Inocar y miembro del grupo Foro Río Guayas, uno de los invitados a la mesa técnica, está de acuerdo con que saquen el puente, pero destaca que no será fácil y estima que serán varias reuniones para estudiar el caso.

Son en total 11 expertos que van a participar, adicional a las autoridades ya mencionadas.