"El cabo del remolque estaba demasiado tenso y eso hizo que se vire"

- ¿Por qué el velero chocó contra el puente peatonal a la isla Santay?

- Eso tiene que se investigado. La capitanía de puerto de Guayaquil tiene la obligación de abrir un sumario administrativo para investigar la causa del accidente marítimo. No me puedo adelantar, pero se presume que pudo haber un problema de máquina, mas es una simple presunción no podemos asegurarlo hasta que termine el proceso de investigación

- ¿Siempre que una embarcación quiera acoderar en el Malecón 2000 siempre tiene que ser remolcado?

- Cuando las naves, según el porte, ingresan a través del puente basculante que une Guayaquil con la isla Santay se autorizan unas ventanas de tiempo. Es decir, un tiempo antes del cambio de marea y tiempo después a fin de que embarcación pase con la mínima de la corriente de marea, para minizar el riesgo y con la ayuda de un remolcador.

-¿Cuál es la afectación que tuvo el velero de Brasil?

- Eso lo debe determinar una comisión de técnicos que revisen la nave.

- ¿Cuánto era el tiempo que tenía la embarcación en la ciudad y cuál era el plan de viaje?

- Arribó el pasado viernes procedente del puerto del Cayado, de Perú, y tenía planificado zarpar ayer, lunes 18 de octubre, pasar el Canal de Panamá rumbo a Cartegena de India.

- ¿Están obligados a pasar por el puente a Santay?

- Ese es un cruce necesario, es la vía para salir del Malecón 2000.

- Hasta la noche se vieron embarcaciones alrededor del puente peatonal a Santay, ¿qué estaban haciendo?

- Uno de los remolques se viró y no hubo heridos ni muertos.

- ¿Por qué se viró el remolque?

- Porque durante la maniobra del remolque, al parecer hubo una maniobra que tiró demasiado el cabo del remolque. No pudieron soltar el cabo a tiempo porque tenía demasiada tensión, para esa tira y eso al final hizo que el remolque se hunda. Pero, esto también se tiene que investigar.

- ¿Quién pagará los daños de la nave?

- Toda embarcación tiene un seguro que cubre los gastos propios y de terceros si fuera necesario.