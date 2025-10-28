Expreso
Accidente en el Puente de la Unidad Nacional
El accidente se registró en el Puente de la Unidad Nacional, al mediodía de este martes 28 de octubre.@ecu911sambo

Puentes de Samborondón colapsan este martes 28 de octubre por accidentes de tránsito

Los dos siniestros se registraron al mediodía de este martes 28 de octubre; una persona resultó herida

Dos nuevos accidentes de tránsito generan complicaciones en el tránsito en la provincia del Guayas este martes 28 de octubre. Un camión se volcó en el Puente de la Unidad Nacional, en el sentido La Puntilla-Guayaquil.

El siniestro ocurrió pasadas las 12:15 a pocos metros del tramo final del viaducto. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), del Cuerpo de Bomberos de Samborondón y la Policía Nacional acudieron al sitio del accidente para realizar el procedimiento respectivo.

Según el sistema integrado de seguridad ECU911, dos carriles del puente, en el tramo La Puntilla-Guayaquil, fueron inhabilitados al tránsito, lo que generó un fuerte congestionamiento vehicular en ese tramo, que incluso se extendió hasta el sentido Durán-La Puntilla, según reportes ciudadanos.

Minutos después, en el kilómetro 5,5 de la avenida Samborondón se reportó otro accidente de tránsito, que involucró a un expreso escolar y una camioneta. El hecho se registró en el sentido La Aurora-La Puntilla.

Según la cuenta Cups Fire, integrada por personal de atención a emergencias, el conductor del expreso escolar resultó herido en el accidente. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Samborondón lo rescataron del vehículo y le realizaron una valoración médica.

El siniestro también propició un fuerte congestionamiento vehicular en ese tramo de la avenida Samborondón. La fila de vehículos incluso llegó al puente Guasamda, que conecta Sauces 4, en el norte de Guayaquil, con La Puntilla y viceversa.

Los conductores tardaron hasta 40 minutos más de lo habitual en sus traslados debido al procedimiento por el accidente en la avenida Samborondón. Hasta las 14:15, el fuerte congestionamiento vehicular se mantenía en la zona.

Vía a la costa: Accidentes generaron caos vehicular

La mañana de este martes 28 de octubre, la vía a la costa también registró atolladeros y caos vehicular que se extendieron durante varias horas, debido a dos accidentes de tránsito.

El primer siniestro se reportó en la avenida del Bombero, pasadas las 05:00. Una mujer falleció luego de que el vehículo que manejaba se impactó contra un muro de contención en el sentido hacia la avenida Carlos Julio Arosemena.

Pasadas las 05:30, varios sacos de sal cayeron desde un tráiler hacia la oreja vial que enlaza la vía a la costa con la Perimetral, por lo que un carril fue cerrado durante al menos cuatro horas, provocando que los vehículos circulen en forma lenta. Hubo quejas y reclamos en redes sociales por parte de conductores.

