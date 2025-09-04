Procesión de la Virgen María en Guayaquil insta a trabajar por la paz, dice cardenal

La procesión con las advocaciones de la Virgen María se realizará en la avenida Machala, en el centro de Guayaquil.

Devotos de las distintas advocaciones de la Virgen María caminarán en Guayaquil este sábado 6 de septiembre de 2025 en una procesión para honrarla y pedir por su intercesión la paz y la unidad.

El evento, organizado por la Arquidiócesis de Guayaquil y el Comité de Damas, tendrá un despliegue de uniformados y de estudiantes de planteles regentados por instituciones religiosas.

El cardenal y arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera Herrera, explicó que la caminata se realiza con motivo de la conmemoración del nacimiento de la Virgen, que se celebra el 8 de septiembre.

Por ello, instó a los fieles a acompañar la marcha "con sus rezos y sus cantos". También recomendó que lleven imágenes e hidratación.

La procesión lleva por lema "María, peregrina de esperanza y de paz". El arzobispo expresó su anhelo de que "ese mensaje llegue al corazón de los ecuatorianos, un mensaje que nos ayude a seguir caminando, a trabajar por la paz, esa paz que se transforma en alimento, en educación, en salud, en vida", precisó.

En este punto se hará la misa, a las 11:00, que será presidida por el cardenal Luis Cabrera

Recorrido de la procesión mariana en Guayaquil

Mientras los templos de la 161 parroquias se alistan para la caminata, en la que los devotos rezarán con fervor el Rosario, diversas instituciones también han coordinado un plan de control para el desarrollo del evento.

El Municipio de Guayaquil informó que, a través de la Dirección de Turismo y Eventos Especiales, la empresa municipal Segura y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), junto a otras instituciones, se ha organizado un operativo para garantizar el buen desarrollo de la procesión.

La caminata empieza a las 08:00, en la intersección de Luis Urdaneta y avenida Machala. Desde ahí se recorrerán 22 cuadras hasta llegar a la avenida Carlos Gómez Rendón, donde Cabrera presidirá la eucaristía y bendecirá con el Santísimo.

También se informó que al mediodía se repicarán las campanas en las iglesias de la ciudad como invocación de la paz en Ecuador.

