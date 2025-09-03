Procesión en homenaje a la Virgen María, signo de esperanza y paz

La Arquidiócesis de Guayaquil junto con su comité de damas realizará una procesión en honor a la Santísima Virgen María

En vísperas de la Natividad de la Virgen María, que se celebra cada 8 de septiembre, este sábado 6 de septiembre se llevará a cabo una procesión en honor a la Virgen María, como signo de esperanza y fe, y como parte de las actividades del Año Jubilar convocado por el papa Francisco antes de su fallecimiento.

Para aquello que no puedan realizar la caminata, a las 7:00 a.m. se procederá a rezar el Santo Rosario junto al altar, que estará ubicado en la avenida Machala y la calle Gómez Rendón.

La procesión comenzará a las 8:00 a.m. por la avenida Luis Urdaneta hasta la calle Gómez Rendón, donde estará situado el altar con la imagen de Cristo del Consuelo y de María Santísima en su advocación de la Virgen del Cisne

La invitación está dirigida a todas las familias ecuatorianas. El desfile militar estará encabezado por los grupos comandos de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas y por los colegios militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Participarán también los estudiantes de los colegios de la Sociedad de Damas de la Junta de Beneficencia y de los colegios Arquidiocesanos. Además, estarán presentes las autoridades religiosas, civiles y militares.

El Santísimo Sacramento también acompañará a los fieles católicos, y por tratarse de una procesión en honor a la Madre de Dios, se sumarán diversas representaciones de las advocaciones de la Virgen María.

El cardenal, Mons. Luis Gerardo Cabrera, presidirá la Santa Misa a las 11:00 a.m. Luego, la Armada del Ecuador realizará el Toque de diana, una marcha militar muy representativa en eventos especiales y festivos.

Campana de los No Nacidos

La Campana de los No Nacidos acompañará la procesión durante todo el trayecto, esperando que los participantes tengan la oportunidad de no solo oír su sonido, sino también hacerla replicar.

A las 12 del día la Campana de los No Nacidos resonará junto a las de doce iglesias vecinas, mientras que el cardenal, Mons. Luis Gerardo Cabrera, bendecirá a la ciudad de Guayaquil y al Ecuador.

Esta campana es un símbolo de defensa de la vida y acompaña actos religiosos y procesiones como un llamado a despertar la conciencia sobre la dignidad de la vida humana.

