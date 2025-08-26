Expreso
UEBLI Unidad Educativa de La Inmaculada
La Unidad Educativa de La Inmaculada (UEBLI), ubicada en el sur de Guayaquil, celebra 125 años de vida institucional.CORTESÍA DE UEBLI

La Inmaculada celebrará 125 años en Guayaquil con pregón y sesión solemne

Institución educativa también hará cine-foro y festival artístico. Además, se reconocerá trayectoria de docentes

La comunidad de la Unidad Educativa Bilingüe de La Inmaculada (UEBLI) prepara diversas actividades para festejar los 125 años de vida institucional en Guayaquil.

Las Hermanas de la Providencia comenzaron con una escuela femenina. "Ahora no solo se gradúan señoritas, sino también caballeros comprometidos con su país y educados bajo los valores del carisma de esta orden religiosa", se indicó en un comunicado.

En la institución se ofrece educación bilingüe, certificación en Cambridge y Bachillerato Dual.

Las actividades por el aniversario incluirán no solo a los 700 estudiantes que tiene la institución sino también a personal docente y administrativo, así como a exalumnas. 

También se condecorará a trece docentes que cumplen entre 10 y 40 años de servicio en la entidad.

Eventos por el aniversario de UEBLI

Los festejos se harán a lo largo de una semana, hasta culminar en la fecha del aniversario: el lunes 8 de septiembre de 2025.

Los eventos comenzarán el próximo lunes 1 de septiembre, con un pregón que saldrá a las 07:00 desde la avenida 25 de Julio, a la altura del centro comercil Riocentro sur.

Ese mismo día, a las 10.00, habrá un intercolegial de planteles católicos, en el coliseo de la UEBLI, ubicado en Eloy Alfaro y Colombia, en el sur de Guayaquil.

En un cine-foro se verá "En manos de la providencia”. La proyección será a las 10:30 del martes 2 de septiembre, en el salón de actos del plantel.

"El legado providencia en los exalumnos" será el tema de un conversatorio que se hará el miércoles 3 de septiembre (10:30), en el salón de actos.

El jueves 4 de septiembre, a las 07:30, se hará la Adoración eucarística en el coliseo de UEBLI.

Bandas musicales de colegios católicos de Guayaquil se presentarán, el viernes 5 de septiembre (10:30), en el Festival de Arte en honor a María, que será en el coliseo.

El sábado 6 de septiembre estará destinado al UEBLI Fest, con el campeonato deportivo y feria de exalumnos. Será de 09:00 a 16:00 en el coliseo y patios de la entidad.

El domingo 7 de septiembre se celebrará la misa y habrá una serenata a la virgen María. Será a las 11:00 en la capilla de UEBLI.

Otra celebración eucarística habrá el lunes 8 de septiembre, a las 08:00, en la Catedral de Guayaquil.

Finalmente, a las 11:00 se hará la sesión solemne en el salón de actos.

