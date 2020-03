Mariela Bolaños, de 19 años, está preocupada, ya que tras varios intentos realizados a través de su cuenta, no pudo ingresar a la página web de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), para postularse a la universidad.

“Primero me salió que la clave era incorrecta; luego, que no tenía las notas del colegio, que el Ministerio de Educación debió haber subido a la plataforma. La verdad es que todavía no termina el martirio para los bachilleres”, dijo la joven luego de salir con la mirada cabizbaja de las instalaciones del edificio Joaquín Gallegos Lara (antiguo Makro), donde funcionan la zonal 7 y la 8 de la Senescyt.

No pude postularme porque el sistema estaba saturado. Me levanté en la madrugada para ver si tenía suerte, pero fue imposible hacerlo. Seguiré intentando.

Sebastián Salazar,

bachiller del colegio Provincia de Carchi



Allí se ha instalado una mesa de información para atender los reclamos de las personas que tengan inconvenientes en la primera fase de postulación, que comenzó ayer viernes y culminará mañana domingo.

Mariela aspira a seguir la carrera de Derecho y su segunda opción es Sociología. Con el puntaje de 763 que obtuvo en la prueba Ser Bachiller espera lograr un cupo. “Voy a seguir insistiendo todo el día, hasta poder postular. Me dijeron que supuestamente el problema es porque la página web presenta intermitencia”, comentó.

Cuando abrir la página para postularme, no puede hacerlo porque me sale que mis notas de grado no han sido subidas a la plataforma. Temo quedarme sin cupo.

Génesis García,

bachiller del Teniente Hugo Ortiz



Una situación similar vive Génesis Macías y un grupo de compañeros que en febrero pasado se graduaron como bachilleres en el colegio fiscal Teniente Hugo Ortiz. Ellos ‘se prendieron’ desde la madrugada de ayer en la computadora, pero no pudieron postularse porque sus notas de grado no están subidas al sistema. “Nos dicen que tenemos que esperar, pero no nos dan una solución. El tiempo pasa y tenemos miedo de quedarnos sin cupo”, anotó.

Ellos se apostaron en los bajos de la Subsecretaría de Educación, que funciona en el mismo edificio. Estuvieron acompañados de sus padres, que llevaron carteles con mensajes que expresaban su reclamo.

En cambio Ronald García, de 18 años, sí logró su objetivo. Con los 870 puntos obtenidos en la prueba, escogió una sola carrera, medicina, en cuatro universidades del país. Dice que está dispuesto a mudarse a otra provincia en caso de que le permitan estudiar lo que anhela desde pequeño.

Yo me gradué hace dos años y ahora que quiero postularme, me topo con la novedad de que mis notas no han sido refrendadas por el Ministerio de Educación.



Génesis Gómez,

del colegio Teodoro Alvarado Olea



Ante los reclamos de los aspirantes sobre el colapso de la página web de la Senescyt, voceros de la institución indicaron que siempre se tiene reporte de este problema, debido a la cantidad de estudiantes que quieren postularse (cerca de 180.000). No obstante, aseguraron que estos inconvenientes serán solucionados pronto.

Voceros de la Subsecretaría de Educación, por su parte, dijeron que están elaborando un comunicado sobre el tema.

La primera aceptación de cupos se realizará el miércoles 18 y jueves 19 de marzo. Los jóvenes deben ingresar a la plataforma y decidir si toman o rechazan la plaza asignada. Una segunda fase de aceptación será del 22 al 23 de marzo, mientras que el martes 24 se publicará la lista de quienes podrán matricularse en la universidad donde se asignó el cupo.

La segunda etapa de postulación será del 28 al 30 de marzo. La tercera aceptación de cupos se efectuará el 2 y 3 de abril, y la cuarta será el 7 y 8 del mismo mes. El 9 se publicará la lista de estudiantes para matrícula.

La tercera postulación se desarrollará el 14 y 15 de abril y el 18 se informará a las personas que han obtenido la plaza.

La Senescyt atiende los reclamos de las personas que han tenido problemas durante el proceso de postulación a la universidad. Martha Torres / EXPRESO

NO TODOS SABEN QUÉ CARRERA SEGUIR

La falta de orientación vocacional se evidencia en muchos jóvenes, quienes a pesar de haberse graduado como bachilleres y en pleno proceso de postulación, no saben qué carrera seguir en la universidad.

Juan Intriago, de 18 años, es uno de ellos. Quiere estudiar Psicología porque dos de sus mejores amigos también lo harán;mientras que Carlos Mancero dice que se postulará para cualquier carrera, porque todavía no se decide por una en particular.

Datos levantados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) confirman que el 70 % de las postulaciones no están ligadas a una vocación profesional.