Guayaquil: un poste a punto de caer alerta al vecindario

La lluvia que cayó el pasado jueves 9 de febrero dejó varios estragos, entre ellos, un poste de luz que se encuentra a punto del colapso en un barrio del sur de Guayaquil.

Un grupo de vecinos de las calles Argentina y la 23, en el sur de Guayaquil, se comunicaron con EXPRESO para alertar de un poste que se encuentra inclinado y temen puede caer sobre una vivienda. Los moradores relatan que la estructura inicialmente se vio afectada porque una retroexcavadora la golpeó y la dejó sentida

. “Estaban realizando estos trabajos que ya llevan meses y la negligencia de un conductor golpeó la maquinaria con el poste. Ahí quedó un poco virada”, relata Víctor Yagual, uno de los vecinos más preocupados por la situación.

Sin embargo, para el vecindario, lo que termina de complicar la situación fue la lluvia del pasado jueves. “Con esa lluvia, la tierra se removió y empezó a ceder cada vez más. Hoy está a punto de caer. Tuvimos que poner unas cañas para sostenerlo. Estamos con miedo que ocurra una desgracia y que caiga sobre la casa del vecino de la esquina”, dijo Yagual.

Los moradores de esta zona, piden que las autoridades se hagan presentes para dar una solución. “Por favor hacemos un llamado urgente porque no queremos que existan más desgracias. Ya llamamos a la Empresa Eléctrica o el Municipio; quien sea, pero que nos salve de esta situación. Ojalá cuando lleguen no sea muy tarde y no hayan víctimas que lamentar”, dijo la vecina Laura Contreras.