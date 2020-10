La Policía encuentra dos carros robados en una mecánica

El fin de semana el personal policial, al mando del jefe de control de Samanes, respondieron a un pedido de auxilio para retirar a unos consumidores de sustancias, en la manzana 775 de Colinas de la Alborada.

Al llegar hasta una mecánica no encontraron a los consumidores, pero sí dos carros que en este octubre, de este año, se los habían reportados como robados.

Los vehículos encontrados son: Chevrolet Aveo, blanco de placas GSA-6712 y la camioneta Chevrolet Luv, verde de placas GKB-0907.

Los dueños de los automotores ya fueron informados para que inicien los trámites, para que retiren el bien.

Cifras de Guayaquil El número de denuncias de robo de carros aumentaron cuando Guayaquil pasó del semáforo rojo al amarillo por el coronavirus.

Año 2020

Abril = 25

Mayo = 83

(cambio de semáforo)

Junio = 115

Julio = 138

Los casos de robo de carros en cuento empezó la cuarentena en Guayaquil, por la pandemia de la COVID-19 se redujo; en marzo de 2019 se denunciaron 138, y en este año del mismo mes fue 88. Al estar en un estado de emergencia sanitaria, donde la movilización se redujo, se hubiera esperado que existan 0 de robos de los automotores; pero esto no se dio. Más bien, en cuanto se fue retomando las actividades productivas los delitos también fueron aumentando. Así de existir 25 denuncias puestas en abril, este número saltó a 138 en julio de este año.

La delincuencia en mi sector esta totalmente descarada @PoliciaEcuador @alcaldiagye @seguridaciuda18 robo de carros, asalto a locales de comida y a tiendas #guayaquil #surOestedeGuayaquil — VERONICA MOREIRA (@laveromoreira2) August 3, 2020

Hasta en las redes sociales los ciudadanos se quejan de los robos de carros y accesorios, y es que de tener en abril 14 denuncias por el robo de accesorios de los vehículos, en julio hubo 175, según la Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales.

Precisamente son los ciudadanos quienes señalan al norte y suburbio de Guayaquil como parte de las zonas donde hay más inseguridad, además la autoridad lo confirma y tal como Diario EXPRESO lo ha indicado en artículos anteriores las ciudadelas con más incidencia de los robos de carro son Sauces, Alborada y Guayacanes.

Y los carros que más peligro de robo corren en #Guayaquil son: https://t.co/9QKSCWDari — Diario Expreso (@Expresoec) September 9, 2020

Los moradores se organizan para instalar más cámaras y desarrollar otras estrategias con la Policía, pero todavía no alcanzan la meta de reducir de manera importante los robos a carros y accesorios. Y aquí hay que destacar que no siempre se denuncia el robo de un accesorio. "Es la segunda vez que me roban la memoria del carro, intenté poner la denuncia en la Fiscalía en línea; pero no pude el sistema no facilita hacerlo. Así que me eché al dolor y ya no puse la demanda. Asaltaron a mi vehículo en el norte de la ciudad cuando estaba estacionado", dijo a Diario EXPRESO Ricardo Franco, morador de la ciudadela Garzota.