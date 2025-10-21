Policía descartó explosivos en carro abandonado en avenida 25 de Julio: ¿Qué había?

El vehículo no está reportado como robado, de acuerdo con datos policiales preliminares

Personal policial y militar cerraron la zona, en el sur de Guayaquil, para poder inspeccionar el automotor.

Luego de una revisión del vehículo abandonado este martes 21 de octubre en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, la Policía Nacional descartó que en el interior se haya dejado artefactos explosivos, como se sospechaba inicialmente.

El automotor, un coche gris tipo SUV, fue dejado en la avenida, cerca del Hospital del Día de la Valdivia, aproximadamente a las 07:00. Ante esta alerta, policías y militares acudieron al sitio para acordonar el área, restringir el tráfico y así poder revisar el carro.

A las 09:18, un agente del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía realizó una detonación controlada en la puerta del coche para poder abrirlo e inspeccionar su interior.

Qué había en el auto abandonado en Guayaquil

Aquiles Álvarez: "Una funda olvidada gatilla la misma alerta que una bomba" Leer más

Posteriormente, el uniformado confirmó que en al automotor había fundas con ropa y otros objetos que no representaban algún riesgo. Descartó la presencia de explosivos.

Actualmente, se investiga quién es el propietario del carro, así como determinar quiénes son los tres ciudadanos que, según versiones de testigos, serían quienes dejaron abandonado el vehículo.

Avenida 25 de Julio fue parcialmente reabierta

A las 10:00, luego de la culminación del trabajo policial, la circulación vehicular por ese tramo de la avenida 25 de Julio fue reabierta, únicamente en los carriles laterales.

Los carriles centrales de la vía, en sentido sur-norte, donde estaba el automotor, siguieron cerrados por varios minutos hasta el retiro del coche con una grúa.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí