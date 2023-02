"Atención. Alerta urgente. Si usted tiene alguna información sobre el lugar donde podría estar o puedan tener al pequeño que se muestra en fotos, no dude en llamar al número de teléfono aquí registrado. Ya se han formado grupos de búsqueda en la parroquia Progreso, pero no existe información alguna que ayude a encontrar al pequeño Deiker. Por favor comparta la información y ayúdenos. Deiker Ezequiel Torres Rodríguez, tiene 4 añitos, se extravió cerca de las 18:00 horas en el barrio Bellavista, de la parroquia Juan Gómez Rendón Progreso", reza el mensaje que la Policía activó, en la llamada alerta Emilia, que tiene como fin agilizar la búsqueda de desaparecidos.

En el mensaje, en el que se muestran imágenes y características del menor, consta también el número al que se puede llamar en caso de tener algún tipo de información que ayude a su búsqueda: 1800 335486

🚨 #AlertaEmilia | Si tienes información sobre la ubicación del niño Deiker Ezequiel Torres Rodríguez, de 4 años, comunícate de inmediato con las autoridades. Fue visto por última vez en el barrio Bellavista, parroquia Progreso, en la provincia de #Guayas. #DesaparecidosEcuador pic.twitter.com/BHfQ8SE0T8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 7, 2023

Mientras tanto en Progreso, la angustia, el temor y el dolor por la desaparición del menor, la sienten no solo sus padres sino de toda la población que lo llora y clama a las autoridades que lo busquen.

Deiker desapareció el pasado lunes 6 de febrero mientras jugaba frente a la casa de su abuela materna en el barrio Bellavista.

“Tengo hijos y nietos y no quisiera que me pase lo mismo, que algún maldito haga daño a un ser querido. Nosotros aquí creemos que lo han secuestrado. Y es que no hay otra explicación. Que dolor, maldita sea”, precisó una adulta mayor de 70 años que pidió a este Diario que no se publicara su nombre por seguridad.

Según la madre del menor, Mardelie Rodríguez, de 24 años, el niño salió a jugar y se dirigió a la casa de su abuela cerca de las 17:00 y lo vieron hasta las 18:30, frente a la casa. A las 19:00, sin embargo, cuando la abuela salió él ya no estaba.

De inmediato, los padres y vecinos salieron a buscarlo, uniéndose después a estas búsquedas los transportistas y autoridades sin ningún resultado. La noche del pasado 8 de febrero, los moradores, acompañados de 4 policías, reanudaron la búsqueda de casa en casa, entre los matorrales y quebradas con la esperanza de encontrarlo, pero tampoco hallaron nada.

El 7 y 8 de febrero estuvieron en el parroquia los miembros de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), quienes iniciaron las investigaciones del caso y realizaron una búsqueda con perros rastreadores, sin éxito.

La desaparición tiene alarmada a la población de más de 3.000 habitantes, pues temen que el caso se pueda repetir con otros niños. En Progreso, que como publicó EXPRESO días atrás enfrente un problema con la venta y consumo de drogras, apenas hay dos policías.