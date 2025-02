Playas sacudida por tres asesinatos: turistas y locales, alarmados

El fin de semana Playas se vio marcado por una serie de violentos incidentes que han elevado la preocupación tanto de locales como de visitantes. La situación alcanzó su punto más crítico el pasado domingo 16 de febrero de 2025, cuando un hombre fue asesinado a balazos en plena luz del día, delante de cientos de turistas.

A solo dos días de dobles homicidios

Apenas el viernes 14 de febrero, la misma localidad fue testigo de dos homicidios bajo circunstancias igualmente alarmantes. Según fuentes locales, las víctimas también fueron atacadas en puntos críticos de la playa, lo que ha desencadenado una serie de preguntas sobre la efectividad de las medidas de seguridad en un área frecuentada por numerosos turistas.

El hecho fue conocido a nivel nacional, luego de que se viralizara el video en el que, en uno de los casos, se vio a dos hombres vestidos de negro entrando al mar y disparando 16 veces contra un bañista, acabando con su vida.

Testigos narran el horror

Las escenas del domingo (16 de febrero) evocaron el temor y la confusión entre los presentes. Alrededor de las 17:00, visitantes de la playa se vieron interrumpidos por sonidos de disparos, lo que generó una oleada de pánico. Testigos afirmaron haber visto a dos individuos en motocicleta acercarse a un hombre cerca de la plazoleta de mariscos y dispararle múltiples veces antes de huir del lugar.

Respuestas insuficientes de las autoridades

Las autoridades respondieron a esta cadena de eventos con información parcial. En una rueda de prensa, el coronel Roberto Zuleta, jefe subrogante del distrito policial de Playas, informó que de los tres asesinatos, solo uno está oficialmente registrado. Los otros dos cuerpos, según Zuleta, no fueron encontrados por la Policía, ya que los familiares presuntamente los retiraron antes de que las autoridades llegaran.

Zuleta también mencionó que existe una disputa territorial de Grupos Delictivos Organizados (GDO) relacionados con el narcomenudeo en la zona, señalando a las víctimas como posibles involucrados. Un tema que se está investigando. Sin embargo, aseguró que ningún turista ha sido blanco de estos ataques, lo que no calma la preocupación de la gente.

La comunidad exige más protección

La repetición de estos violentos actos en lugares llenos de visitantes y la "ineficiencia de las medidas preventivas" han provocado que residentes y turistas cuestionen la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad. Pilar Quinde, una residente local, expresó su frustración sobre la falta de una respuesta adecuada y preventiva por parte de las autoridades policiales y militares, especialmente en un lugar con alta concurrencia turística.

"¿Dónde está el alcalde? ¿Cuándo prioriza este tema el Concejo Cantonal? ¿Por qué las autoridades se lavan las manos y se limitan a decir que la competencia es de la Policía? Es absurdo que no hagan nada, ni prioricen el problema. Se supone que se creó un comité de seguridad, pero este no está sirviendo para nada", alegó Jéssica Morocho, residente del balneario.

A la ciudadanía le apena ver que, por causa de la inacción de las autoridades, Playas se vea cada vez más afectado. El balneario no merece quedarse desolado, alegan. EXPRESO

De forma similar opinó la residente Sandra Orozco, guayaquileña que tiene una casa en el balneario, quien se queja de que el alcalde Gabriel Balladares "no trabaje por proteger a sus ciudadanos". "Es fácil decir que el tema de la seguridad no es competencia de un alcalde. Sin embargo, él se debe a su gente, a proteger sus vidas. Él debe mover por tierra, cielo y mar todo, absolutamente todo, hasta lograr que la población sea segura. Yo ya no voy a Playas y no iré. No me importa cuantos feriados se vengan. Si Playas sigue siendo sinónimo de sangre, pues simplemente no iré", señaló.

Sobre esta situación, EXPRESO solicitó una entrevista a la Alcaldía para conocer qué medidas está tomando el Cabildo al respecto, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuestas. Esta indiferencia, como han catalogado el accionar los ciudadanos, genera más críticas por parte del votante. "Si el alcalde no ha dicho aún qué hará luego de ver como los sicarios hasta en el mar matan sin pena y sin ver si las balas llegan a gente inocente; entonces que no espere que el turista llegue al territorio. La falta de acciones nos está dejando en el olvido. Negocios cierran y las familias se van... Esa es la realidad de Playas", señaló Lalo Guzmán, residente.

