Desde este 22 de julio, los habitantes del centro y sur de Guayaquil sienten un respiro. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas, la que por años venía reclamando la comunidad, finalmente fue inaugurada; y desde ahora, advierten, no tendrán que experimentar más los efectos que las aguas negras mal tratadas les provocaron.

“Lo mismo que viven hoy los vecinos del norte a causa de las lagunas de oxidación de Guayacanes Samanes, lo vivimos nosotros al otro lado de la ciudad, y más de un habitante no aguantó y dejó el barrio. Hubo días invivibles, quejas permanentes y dolores de cabeza grupales. Que ahora la obra esté operativa es un logro. Un logro al aguante que tuvimos”, indicó Jonathan Peña, habitante de La Pradera 3, uno de los vecindarios donde las quejas se multiplicaban por las aguas estancadas y el mal olor que se percibía incluso a través de las rejillas de alcantarillado.

Proyección La planta se alimenta de dos estaciones, la de la Pradera y el Guasmo; costó casi $ 100 millones y está diseñada para servir a Guayaquil en las próximas tres décadas.



Hoy, durante la inauguración de la planta, ubicada en el Guasmo Sur, la alcaldesa Cynthia Viteri -quien otra vez durante su discurso defendió, citando algunos ejemplos, haber trabajado de forma incansable en lo que va de su administración, aunque la ciudadanía, como lo ha registrado EXPRESO, ha dicho que existe una lista interminable de deudas pendientes hacia sus votantes-, aseguró que serán más de un millón de personas las que ahora se beneficiarán de la obra, a cargo de Emapag.

Instante en el que Viteri dio por inaugurada la obra. Cortesía

Que junto a las plantas Los Merinos, que prevé aplacar los malos olores que ahogan a las familias del norte, Mi Lote y Pantano Seco, “Guayaquil será la primera ciudad del Ecuador en tratar el 100 % de sus aguas residuales”, señaló.

A decir de Fidel Valdivieso, gerente de Emapag, una de las características principales de la planta recae en que permitirá que las aguas residuales y los lodos reciban tratamientos para eliminar sus toxinas. Según reportajes anteriores publicados por este Diario, esta obra sanitaria incluye la construcción de un tanque de tratamiento preliminar para separar los sólidos; y de otro para dosificar los químicos necesarios para dejar libre de partículas las aguas.

Foto aérea de la obra que apunta a beneficiar a 1'100.000 habitantes. Cortesía

“Con todo esto, la planta ayudará a preservar el río Guayas y, además, tiene su propio mecanismo para generar su propia energía”, dijo el funcionario.

Servicios A la par de la obra, Emapag desembolsó otros $ 7 millones para instalar las conexiones intradomiciliarias a10.000 habitantes del centro y sur, que hasta entonces usaban pozos sépticos.

Y frente a ello, la comunidad está contenta. Pero hace un llamado a la autoridad para que en los próximos años monitoreen qué tanto ha crecido Guayaquil para confirmar si Las Esclusas no está en riesgo de colapsarse. “En más de una ocasión, he leído que en el norte el problema surgió porque se superó la capacidad de las piscinas. Con ese antecedente, vale la pena encender más adelante las alertas para no caer en lo mismo. Que haya planificación, es todo lo que pido”, aseguró Noraima Tandazo, habitante de La Saiba.