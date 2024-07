Guayaquil: Planes y actividades para matar el aburrimiento este 12, 13 y 14 de julio

Las actividades para el mes de julio continúan en Guayaquil, donde las fiestas julianas están llenando de energía a la Perla del Pacífico. Esta ciudad ofrece una amplia variedad de planes para disfrutar durante el próximo fin de semana.

Canchas de pádel o tenis prevé Álvarez en el predio de 'casa embrujada' de Urdesa Leer más

POP UP

Cada vez la economía se vuelve más difícil. Son tiempos duros donde ya no alcanza ni para pagar el alquiler. Por eso, Toni propone a sus amigos incursionar en el mundo del 'Pornosotros' para poder cubrir los gastos, pero ahí descubrirán que las cosas no son tan fáciles como pensaban. Disfruta de este microteatro en Pop Up este viernes 12 y sábado 13 de julio a las 20:30, 21:30 y 22:30.

Se encuentran ubicamos en Circunvalación Sur #405, entre Ébanos, diagonal a Urdesa.

RELACIONADAS El Festival de la calle Córdova se estrena este año con shows de arte anticipados

MALECÓN 2000

El programa de mayor impacto en la comunidad dancística de Guayaquil ha llegado al Malecón Simón Bolívar en su segunda edición. Prepárate para disfrutar del mejor jazz interpretado por destacados exponentes de la danza este sábado 13 de julio, en la gran inauguración que comenzará a las 17:00.

COLISEO VOLTAIRE PALADINES POLO

Los amantes del Reggae Romántico tendrán una gran noche este 13 de julio. Más de diez artistas internacionales llegan a Guayaquil para enamorar a sus fanáticos con sus éxitos. Josenid, Aspirante, Makano, Big Boy, El Roockie, Eddy Lover, entre otros prometen hacerte cantar de principio a fin.

Disfruta de la buena música en el Coliseo Voltaire Paladines Polo a partir de las 17:00. Los precios de las entradas van desde los $ 25 en general hasta $ 75 en golden box.

El Romantic Style se realizará este sábado. cortesía

LAS RAMBLAS

Este domingo 14 de julio se llevarán a cabo las finales de las copas continentales. Prepárate para alentar a tu equipo favorito y gritar los goles de estas emocionantes finales en Las Ramblas. Disfruta de la Eurocopa a las 14:00 y de la final de la Copa América a las 19:00.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO