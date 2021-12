Debido a la falta de entrega de las placas definitivas por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se definió que las provisionales podrán ser utilizadas durante 120 días más a partir de la expiración inicial.

En el feriado de Navidad hubo menos siniestros y fallecidos que en 2019 Leer más

Según un comunicado de la Autoridad de Tránsito Municipal, emitido ayer, se han entregado 10.205 para motos y 7.775 a autos; esta cantidad seguirá incrementándose hasta que sean entregadas la identificación física y metálica para los vehículos.

Las placas provisionales se renovarán automáticamente, es decir no será necesario realizar ningún trámite adicional. Los conductores hacen un llamado a que la situación se resuelva pronto.

#ATMinforma • En Guayaquil se extiende el plazo de vigencia para Placas Provisionales, ante la falta de entrega de placas por parte de la ANT. pic.twitter.com/rYsHHTIj7u — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) December 28, 2021

"Este problema lleva ya mucho tiempo, siempre hay una razón para que no tengamos placas o para que algo en el sistema, en cualquiera de los procedimientos, se retrase. Ya es hora de que este tipo de cosas no pase más. Ahora nos están dando una solución, sí; pero no pasa siempre", lamentó Karol Vásquez, habitante de Samanes.