¿Cómo se verificará que todos los vehículos de funcionarios tengan placas?

En un mensaje a través de sus redes sociales, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció el pasado 18 de febrero que todos los vehículos de funcionarios municipales que no cuenten con las placas correspondientes serán inmediatamente cesados de sus funciones. La medida, según dijo, busca fortalecer el control y el cumplimiento de la normativa vigente en la ciudad. Norma que, a juicio de los conductores, no se ha cumplido a cabalidad en lo más mínimo.

Aquiles Álvarez: “Carro sin placas es carro chueco” Leer más

"La ATM se la pasa diciendo que hace operativos de forma recurrente, pero a diario son decenas de decenas de vehículos los que se desplazan por las calles sin portar su rótulo o teniéndolo cubierto con lonas, pinturas o dispositivos electrónicos. La medida ha sido burlada por decenas, incluidos funcionarios públicos", señaló Sonia Grijalva, conductora guayaquileña.

(Le puede interesar leer: Multas en Guayaquil: En estos 33 nuevos puntos del norte sancionarán las cámaras)

En el comunicado, el alcalde se dirigió a los directores de empresas municipales y a las direcciones del Cabildo, recordando que el artículo 14 del “Reglamento Sustitutivo para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que Disponen de Recursos Públicos” es claro en cuanto a que todos los vehículos oficiales deben estar matriculados, portar placas y contar con el logotipo de la entidad pública a la que pertenecen. Esta normativa contempla algunas excepciones por motivos de seguridad, siempre que se haya realizado la solicitud correspondiente.

Funcionario municipal sin placas, será cesado de funciones.



Para mí, carro sin placas es carro chueco.



A la ciudadanía: Si los ven sin placas, tomen fotos y súbanlas a Twitter con el conductor del carro.



Gracias. pic.twitter.com/gW4oe8AVWa — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) February 18, 2025

En el mensaje, Álvarez resaltó las consecuencias para los funcionarios que incumplan esta normativa: serán sancionados con su remoción del cargo. El incumplimiento de la ley también podría acarrear multas que van de 15 a 20 salarios básicos, así como la posibilidad de destitución del cargo.

Dos infracciones en un mismo sitio. En la imagen, se puede ver al vehículo de la izquierda sin placa y al que está más adelante, con la placa ilegible. Christian Vinueza

"Para mí, carro sin placas es carro chueco", afirmó el alcalde en su publicación en la red social X. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en el control de estos vehículos, instando a los guayaquileños a reportar cualquier vehículo oficial sin placas. “Si ven un carro sin placas, tomen fotos y súbanlas a Twitter con el conductor del carro”, añadió.

¿Qué dice la ATM?

Placas adulteradas: No hay medida ni autoridad que saque al infractor de las calles Leer más

En cuanto al control y verificación de las placas, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) aseguró que ha estado realizando y continuará ejecutando operativos para garantizar el cumplimiento de la normativa. Según informaron desde la entidad, hasta la fecha se han realizado 150 operativos de control de placas y vidrios polarizados, con más de 60 vehículos retenidos por no portar sus placas y más de 70 citaciones por vidrios polarizados.

(Le puede interesar leer: Álvarez responde a Noboa: "Parece que nadie en su Gobierno sabe de lo que habla")

Sobre los operativos que en específico realiza con los funcionarios de las instituciones municipales, la entidad detalló que los hacen en las calles, pero además en las entradas de sus lugares de trabajo. Según la información proporcionada, se han ejecutado más de 10 operativos a los agentes de tránsito y personal administrativo municipal en lo que va del año.

Operativos realizados

En 2024, la ATM realizó un total de 7.190 operativos, sancionando a 4.735 vehículos por no tener bien puestas las placas y reteniendo a 1.019 vehículos por este mismo motivo. En comparación con 2023, la entidad reportó un incremento en el control, alcanzando un 65% más de operativos y sanciones.

Los puntos de control, según dijo la entidad, son seleccionados de manera estratégica, en colaboración con el centro de monitoreo e índice de circulación de vehículos sin placas.

Para la ciudadanía, urge que este tipo de monitoreos no paren, sino que por el contrario se incrementen. "Hay un desfile de vehículos sin placas a diario y no creo que todos tengan el permiso para movilizarse así. Si las cifras son las que dicen, pues que bien que se haya trabajado. No obstante urge hacerlo más, con más personal y más sanciones. Hoy no solo que es raro ver a un vehículo sin su debido rótulo, sino que, por la ola de violencia que vivimos, nos genera pánico. No necesitamos vivir con más terror del que ya sentimos", señaló Gustavo Rivera, conductor guayaquileños.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!