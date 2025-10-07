¿Termina tu placa en 9? Revisa tu carro ya y ahorra en Guayaquil

Durante los primeros 15 días de octubre, los conductores podrán acceder a descuentos en la Revisión Técnica Vehicular

Entre el 1 y 5 de octubre se aplica el 20 % de descuento, del 6 al 10 se reduce al 15 %, y del 11 al 15 al 10 %. Cumplir a tiempo te permite ahorrar y evitar aglomeraciones en los centros de revisión.

¿Termina tu placa en 9? Este octubre tienes la oportunidad de revisar tu carro y ahorrar al mismo tiempo. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), según informó en sus cuentas oficiales, activó descuentos de hasta el 20 % para quienes cumplan con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) durante los primeros quince días del mes.

Entre el 1 y el 5 de octubre, quienes hagan la revisión recibirán el mayor descuento, y luego va disminuyendo progresivamente hasta el 15. Así, cumplir con la obligación se convierte en un trámite rápido, conveniente y económico.

La Revisión Técnica Vehicular no solo es un papeleo obligatorio, sino también una oportunidad para garantizar que los vehículos estén en condiciones seguras a la hora de circular. Entre las principales fallas que se detectan están frenos defectuosos, llantas desgastadas y problemas en motor o transmisión, factores que aumentan el riesgo de accidentes viales.

Descuentos progresivos por fechas

Del 1 al 5 de octubre: 20 % de descuento

Del 6 al 10 de octubre: 15 % de descuento

Del 11 al 15 de octubre: 10 % de descuento

Luego de ese periodo, el trámite se mantiene con tarifa normal. En diciembre se atenderá a los vehículos rezagados, cuyos propietarios no realizaron la revisión en el mes que les correspondía.

Cómo realizar la revisión técnica

El trámite comienza en la página web de la ATM, siguiendo estos pasos:

Solicitar el servicio

Realizar el pago según el tarifario

Reservar el turno disponible

Acudir al servicio de revisión

Recibir la evaluación del estado del vehículo

Los usuarios cuentan con hasta cuatro oportunidades para aprobar la RTV. Solo la segunda revisión no tiene costo adicional.

Centros de revisión en Guayaquil

El consorcio SGS opera tres puntos de inspección en la ciudad:

Norte: junto a la troncal Río Daule de la Metrovía (inicio de la av. Narcisa de Jesús)

Sur: av. 25 de Julio y Cacique Tomalá, cerca del Planetario de la Armada

Vía a Daule: sector del kilómetro 10,5

Los horarios de atención son lunes a viernes, de 07:00 a 18:00, y sábados, de 07:00 a 13:00.

Costos de la RTV

Moto y tricimoto: $17,69 (tercera revisión $8,85)

Auto liviano particular: $29,31 (tercera revisión $14,66)

Vehículos de alquiler y furgonetas escolares: $20,40 (tercera revisión $10,20)

Taxis: $20,40 (tercera revisión $10,20)

Buses y camiones medianos: $40,03 (tercera revisión $20,03)

Camiones pesados: $47,73 (tercera revisión $23,87)

Además, se debe pagar el impuesto a los vehículos (rodaje), requisito indispensable para matricular.

Calendario de matriculación según placa

El último dígito de la placa guía el mes en que debe realizarse la RTV:

Mes Último dígito

Enero Todos los dígitos

Febrero: 1

Marzo: 2

Abril: 3

Mayo: 4

Junio: 5

Julio: 6

Agosto: 7

Septiembre: 8

Octubre: 9

Noviembre: 0

Diciembre Rezagados

La ATM también amplió hasta el 20 de cada mes el prechequeo gratuito, para detectar posibles anomalías y repararlas antes de la revisión obligatoria.

