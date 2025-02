Piscinas en las calles de Guayaquil: ¿Qué sanción enfrentan quienes las utilicen?

El 3 y 4 de marzo será el feriado de Carnaval en Ecuador, ofreciendo un descanso para miles de familias en Guayaquil. Si bien algunos planean viajar fuera de la ciudad, otros se quedarán para disfrutar de las festividades localmente. Ante esto, el debate sobre el uso de piscinas inflables en espacios públicos se intensifica ante la llegada de estas celebraciones.

Las piscinas inflables han sido una tendencia popular en años anteriores en diferentes barrios de Guayaquil. Sin embargo, han enfrentado restricciones significativas impuestas por el Municipio.

Según una ordenanza municipal de febrero de 2021, cualquier objeto colocado en el espacio público sin autorización previa está sujeto a ser retirado y la persona responsable sería objeto de una sanción.

Lo que ocurrió en el último carnaval

En el último Carnaval, las autoridades implementaron operativos para hacer cumplir esta normativa, resultando en el decomiso de numerosas piscinas inflables.

Los objetos confiscados fueron llevados a los patios de Segura EP y devueltos a sus dueños una vez que se paga la multa correspondiente a un Salario Básico Unificado.

Shuber Urgilés, quien dirigía la dirección municipal de Justicia y Vigilancia en ese momento, justificó las acciones mencionando denuncias de ciudadanos que dañaban tuberías municipales para llenar estas estructuras acuáticas.

Una postura diferente del alcalde de Guayaquil en este 2025

El actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha mostrado una postura más flexible respecto al uso de espacios públicos. El burgomaestre se refirió al respecto la mañana del miércoles 26 de febrero en el enlace radial:

“La verdad que a veces es mejor hacerse ‘el loco’, la gente tiene que disfrutar, sin dejar que se convierta en una anarquía”, expresó.

Álvarez reconoció que, en medio de la crisis económica y de seguridad que enfrenta la ciudad, es comprensible que los ciudadanos busquen formas de esparcimiento.

“Pero con tanto problema que hay, y sin plata… No podemos encerrarnos”, señaló, sugiriendo que la diversión en las calles no debe verse como un problema mayor mientras no afecte el orden.

¿Qué ocurrirá en el Carnaval 2025?

A medida que se aproxima el Carnaval 2025, persisten dudas sobre la regulación de las piscinas inflables porque, pese a que existe una ordenanza, el alcalde ha dicho que "se harán los locos".

Ante esto, EXPRESO solicitó mayor información al Municipio de Guayaquil para conocer cómo será el proceder del personal municipal y si se ejecutarán operativos de control o no, pero hasta el momento no hubo una respuesta concreta.

Mientras tanto, la ciudadanía mantiene dudas respecto al uso de las piscinas inflables. "Tenemos miedo de sacarlas y que vengan los operativos. No sabemos qué hacer porque no ha existido un comunicado oficial", comentó Édgar Robalino, morador de la ciudadela Los Esteros, al sur de Guayaquil.

