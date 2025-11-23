Piscina con olas del Municipio de Guayaquil cierra por actos indebidos: ¿Qué pasó?

La piscina con olas fue cerrada temporalmente por actos indebidos y estará en mantenimiento hasta nuevo aviso

Cierre temporal de la piscina con olas en Guayaquil tras incidentes con usuarios.

Un mantenimiento de emergencia ejecuta el Municipio de Guayaquil en la piscina con olas del Batallón del Suburbio, luego de que la Fundación Guayaquil Siglo XXI confirmara su cierre temporal.

La clausura se conoció la tarde del domingo 23 de noviembre, debido a “actos indebidos” cometidos por algunos usuarios, aunque la entidad no detalló la naturaleza de estos hechos.

La institución indicó que se activó un proceso de limpieza y mantenimiento para restablecer las condiciones de seguridad y uso del espacio recreativo.

Además precisó que el sitio volverá a operar el jueves 27 de noviembre, a las 10:00, siempre que no surjan novedades adicionales durante las labores técnicas.

¿Por qué cerraron la piscina con olas del Batallón del Suburbio en Guayaquil?

“Agradecemos la comprensión y exhortamos a los usuarios a mantener un comportamiento responsable y respetuoso dentro de las instalaciones”, concluyó la fundación en un comunicado público.

La piscina con olas, junto con otros parques acuáticos municipales, está bajo administración de la Fundación Guayaquil Siglo XXI, entidad que ya anunció que entrará en liquidación desde el 15 de diciembre de 2025, siguiendo una decisión del alcalde Aquiles Álvarez.

Informamos que al momento nos encontramos realizando mantenimiento de emergencia en la Piscina de Olas ubicada en el Batallón del Suburbio para asegurar un espacio óptimo para quienes la visiten, por lo que hoy se encontrará cerrada. Los esperamos desde el jueves a las 10h00. pic.twitter.com/2re6YpLnaJ — Guayaquil Siglo XXI (@gyesigloxxi) November 23, 2025

En tanto, el 2 de noviembre, la piscina pública de la Coviem, ubicada al sur de Guayaquil, fue cerrada temporalmente tras reportarse comportamientos inadecuados de ciertos visitantes que afectaron el normal desarrollo de las actividades.

La Fundación Siglo XXI informó que tras los sucedido se iniciaron trabajos de mantenimiento de emergencia en la laguna artificial.

