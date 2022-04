Cuando les preguntan si quieren volver, esbozan una sonrisa incrédula y guardan silencio... como si se tratara de un mal chiste. Los migrantes de nacionalidad venezolana que viven en Ecuador describen que los días son realmente duros. Sobre todo cuando no consiguen el dinero para solventar la comida del día o pagar el arriendo de las pequeñas habitaciones que alquilan para poder dormir. Sin embargo, pese a la precariedad en la que viven, dicen que los días son más prometedores en Ecuador que en su propia Venezuela.

“¿Volver? No, vale, ni loca, con lo que a mí me costó salir de allá. Ni aunque me regalen el pasaje”, contesta Laurimar Pérez, de 19 años, al preguntarle si se acogería al programa gubernamental Vuelta a la Patria que promueve el consulado de su país para repatriar, con todos los gastos pagos, a los migrantes venezolanos que se encuentran en Ecuador y en otros países de Latinoamérica en situación de vulnerabilidad.

Este plan humanitario, que inició en 2018 y que, hasta la fecha, ha repatriado desde Ecuador a 5.504 migrantes venezolanos, no es una opción para Laurimar, quien vende, junto a su hija de un año de edad, golosinas en un semáforo de la av. Francisco de Orellana.

Laurimar asegura que “de nada sirve volver al país que uno ama tanto, si no voy a tener ni para comer. Ellos te pagan el pasaje de vuelta, pero quién me va a dar trabajo allá, cómo voy a comer. No, yo no vuelvo”.

La situación de los venezolanos en las ciudades del país es compleja, aún así prefieren quedarse porque un su país el cuadro es todavía más crítico. Amelia Andrade

Para José Luis Osorio, su esposa y sus 3 hijas, tampoco es una opción volver, pese a todas las facilidades logísticas que ofrece el programa.

“Si me preguntas a mí, yo no me regresaría, sobre todo por las niñas. Allá no hay ni para comer, y así tuviéramos el dinero, todo es caro y escaso. Y no solo eso, para nosotros los hombres es más difícil, porque allá te matan o te meten preso por reclamar lo justo y nadie dice nada, es un riesgo”, discrepa José Luis, al escuchar a su esposa decir que ella “sí volvería por amor a mi familia. Los extraño”.

Pedro Sassone, cónsul de Venezuela en Ecuador, detalló a EXPRESO que los núcleos familiares y las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad son los perfiles que se priorizan al momento de enlistar a los migrantes que se acogerán al servicio gratuito.

En cuanto a lo económico, este Diario transmitió el sentir de los extranjeros que sostienen que la falta de trabajo en su país es uno de los factores que les impide regresar.

“Hay que tener en cuenta que muchos de los que se fueron, lo hicieron sin ni siquiera avisar a la empresa en la que laboraban. Para los que sí lo hicieron y se fueron en las mejores condiciones, podríamos analizar la idea de conversar con las empresas para ver la posibilidad de que ellos puedan volver a sus puestos de trabajo”, oferta Sassone.

Según la data de organismos internacionales, alrededor de 600 mil venezolanos han ingresado a Ecuador desde el inicio del éxodo migratorio. De esta cifra, más de 5 mil han decidido volver a su país a través del programa Vuelta a la Patria.