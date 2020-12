“Faltan dedos para contar las trabas que causa la tala ilegal”

No aguantaron más y salieron a las calles. Ayer, por la defensa del manglar, decenas de pescadores, cangrejeros y concheros de las provincias de Santa Elena, Guayas, El Oro y Manabí, marcharon en busca de respuestas y acciones permanentes. El grupo gritó que está cansado de ver que las autoridades no hagan nada por proteger al ecosistema de quienes actúan fuera de la ley. Incluso les preocupa que entre las propuestas presidenciales conste un plan para legalizar a más camaroneras, piden que no a las ilegales que afectan al medio ambiente.

Sobre la tala de manglar: las denuncias y la ley existen, ahora faltan las sanciones Leer más

Los protestantes, cargando carteles, caminaron por la avenida Nueve de Octubre, partiendo desde el parque Centenario hasta la Gobernación, donde entregaron un manifiesto, dirigido al presidente de la República, Lenín Moreno, y a la Asamblea en el que exigían que no se permita la tale ilegal.

Wilfrido Banchón, un pescador de 60 años, señaló que la tala ilegal está generando tantos inconvenientes que le faltan dedos para enumerarlos con una sola mano.

La tala de manglar afecta tanto que hace más de cinco años, en 12 horas pescaba 400 libras de peces; ahora unas 10 libras y a veces llego a casa solo con tres pescados. Fricson de la Cruz

pescadores

Banchón, como ha detallado antes EXPRESO, estima que ahora saca un 30 % menos de los peces, por el atentado al ecosistema de la vegetación, que la transforman en piscinas ilegales. Otro problema son las sustancias que salen de las camaroneras no legales y que sobre esto el Ministerio de Ambiente no hace un control efectivo.

En la lucha contra la tala ilegal también está la Cámara Nacional de Acuacultura, el gremio señaló que ellos tienen una batalla frontal para evitar el atentado contra la naturaleza. Su presidente ejecutivo, José Antonio Camposano, destacó a EXPRESO que aunque no fueron de la protesta que se realizó en el centro de Guayaquil, "somos el gremio que más denuncias documentadas hemos presentado y varias de ellas han sido sancionadas por las autoridades". Enfatizó que la Cámara va a seguir en esta lucha, para proteger el ecosistema y porque las camaroneras legales cuentan con permisos ambientales, programas y hasta sellos de ser amigables con la naturaleza, por lo tanto los ilegales afectan a quienes sí son formales.

Parte de quienes marcharon para defender al manglar de la tala ilegal. Lina Zambrano

Cerca de Banchón está Fricson de la Cruz, quien vino desde la provincia de El Oro. Él se une a la opinión de Banchón, dijo que tuvo que migrar de Manabí a El Oro, porque a consecuencia de la tala indiscriminada se empezó a encontrar menos peces. Agregó que hace cinco años, en 12 horas de trabajo capturaba 400 libras de peces, ahora apenas 10 libras y en los peores días regresa solo con tres peces.

Los protestantes resaltaron que por la tala y falta de reacción por parte de las autoridades, se ven obligados a migrar en busca de ecosistemas que no estén afectados, aunque hallar esos espacios no es tarea fácil; puesto que solo en Guayaquil, por lanzar una cifra, se han talado 40,55 hectáreas de mangle.

El biólogo Bruno Yánez, en una edición anterior de este Diario, explicó que la vegetación que se está cortando tiene un alto valor ecológico, por permitir que vivan especies, peces y crustáceos. Hasta la migración de los pescadores tiene base en las cifras. En 1969, en el país había más de 200 mil hectáreas de manglar y ahora hay un poco más de 148 mil, el resto se cortó para instalar piscinas de camaroneras.

Los problemas que tenemos son muchos, también nos están vendiendo un combustible de mala calidad que nos está dañando los motores de nuestras embarcaciones.

Wilson Baylón

​dirigente de Santa Elena

Mientras van gritando cada quien por el problema que más les afecta, René Carrasco, cangrejero, se queja de que hace 15 años en dos horas de trabajo capturaba 200 cangrejos y ahora en seis horas obtiene unos 40 crustáceos.

Pasado del mediodía, y tras más de dos horas de caminata, entregaron el manifiesto, en el que además exigían seguridad, mejoras en la calidad del combustible y control ambiental para evitar que más sustancias y residuos sean arrojados a los ecosistemas.

Los organizadores del plantón esperan en los próximos días reunirse con el gobernador, Luis Chonillo, para hablar de estos problemas.

ALERTA | El sector pesquero reunido al pie del Parque Centenario. Pide respete las 8 millas para su trabajo y rechazan la tala del manglar.

Video: Amelia Andrade pic.twitter.com/Ygfq32FKjW — Diario Expreso (@Expresoec) November 30, 2020

Depredadores del manglar y sin freno Leer más

PESCADORES DE GALÁPAGOS: NO AMPLIAR LA RESERVA MARINA

Dentro de la marcha también estuvieron los que defienden que no se debe ampliar la reserva marina de Galápagos y que se oponen a que se derogue el artículo 104 de la Ley de Pesca, que permite la pesca artesanal dentro de las 8 millas náuticas.

Grace Unda, vicepresidenta de la Cooperativa de Pesca Artesanal de Galápagos, dijo a EXPRESO que ellos también entregaron un escrito dirigido a varios ministerios y a la Gobernación del Guayas. Las autoridades les indicaron que no tienen el estudio donde ambientalistas piden reducir las millas donde se puede pescar.