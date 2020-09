Un perro salva a una mujer de ser atacada por otro can

Brauni, el can de la izquierda es el can que salvó a la habitante. El dueño del can asegura que el perro es manso.

Son dos escenarios diferentes. Uno la atacó y el otro la savó. Pero no se trata de dos personas, sino de un can de raza pitbull que la noche del domingo pasado atacó a una mujer , luego de que esta protegiera del ataque a su nieto, un menor de ocho años; y en defensa de ella, Brauny -otro can- haya salido en su defensa. El hecho sucedió en el barrio Los Esteros en el cantón General Villamil Playas.

Clarisa Bohórquez Mayorga, de 59 años, había salido a visitar a sus padres, quienes viven en aquel lugar. En el transcurso salió el perro (el pitbull) e intentó atacar a su hijo, que la acompañaba. Clarisa, según relata a EXPRESO, se interpuso entre el animal y el menor y comenzó a pelear. La adulta cuenta que el can trataba de morderle la cara, pero ella se cubría y lo empujaba. En su lucha, cayó al suelo y el animal le mordió los brazos, la barriga, las piernas y el tobillo. A causa de ello, su piel refleja varias cicatrices.

Cuando la mujer pensaba que venía lo peor, apareció Brauny, el perro de una habitante del barrio y atacó al agresor entablándose en una pelea en la que finalmente ganó el can cuyo pelaje es de color caramelo y a quien, hoy, todos llaman héroe.

Entre lo aturdida que estaba Clarisa, recuerda que Brauny le lamió las heridas por unos momentos y se fue; pero a los segundos regresó. El pitbull había vuelto a atacarla. En esta ocasión, fue necesaria la presencia de la Policía para que el agresor se vaya.

Después de Dios, el perro salvó mi vida y la de mi hijo. Pido que no sacrifiquen al pitbull, los animales no tienen la culpa, solo los que los crían y educan. Todos los perros son buenos. Lo que pasó ahora no es su culpa. Clarisa Bohórquez,

​59 años

Jaime Barzola, dueño de Brauny, de año y medio de edad, cuenta que su animal al ver que la señora estaba siendo atacada, saltó la cerca de la casa y fue en su auxilio. "En la segunda agresión, le aulló a una perra, que es su compañera y pasa siempre en nuestro patio, como para pedirle ayuda y ambos se disponían a salir de nuevo a socorrer a la señora, pero llego la Policía. Fue un acto noble. Me siento orgulloso", precisó.

Hecho. En el barrio, todos juegan con Brauny y Ely. Esta última, la que intentó también proteger a la mujer. Néstor Mendoza

Clarisa, dijo que Marcelo Viñan, dueño del can que la mordió, le ofreció $ 28 dólares para las medicinas, que resultaron insuficientes. Sin embargo, aseguró que no le pedirá más. Sabe, dijo, que tanto él como ella pasan por situaciones económicas difíciles. "Lo único que quiero es que encierren al perro, no quiero que vuelva a atacar a otras más. No es la primera vez que pasa", señaló la residente, que trabaja vendiendo colas y bebidas en una feria de artículos varios . Y por el dolor que siente, no ha podido salir a trabajar.

Tras el ataque, la agredida fue al hospital. Permaneció hospitalizada un día.