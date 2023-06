El peligro aviario en el área de aproximación del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se registra desde hace años. Al respecto, Marco Subía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en Ecuador (Arlae) da sus comentarios y posibles soluciones.

¿Cuál es su lectura frente a esta problemática?

Es un tema recurrente que sigue preocupando. Todo el tiempo están habiendo incidentes, a veces más, a veces menos, y es algo que no se ha logrado controlar. El concesionario del aeropuerto de Guayaquil ha hecho su parte, dentro del aeropuerto, pero fuera no puede hacer mucho más. De lo que recuerdo es que se produce por playón; eso tiene que ser dragado y no se lo ha hecho. A veces se corta la hierba que existe en este playón, se hacen algunos arreglos, pero no hay una continuidad en la toma de decisiones y nos preocupa porque en cualquier momento puede haber un accidente con consecuencias más graves.

¿Hasta ahora qué ha habido?

Temas operativos; se meten (las aves) a los motores de los aviones, se chocan contra las alas, el avión queda inutilizado por algunas horas, días o semanas y por consecuente la afectación a pasajeros que tenían que abordar ese avión, a la aerolínea por tener un avión paralizado. Insisto, cualquier momento puede haber un tema más grave que implica, ojalá nunca, heridas a pasajeros o una tragedia humana.

La problemática ya la conoce la Dirección General de Aviación Civil, Prefectura del Guayas, Municipio, el Aeropuerto. ¿Falta la unión de todas las instituciones?

Un poco de historia, yo me reuní cuando Marcela Aguiñaga, actual prefecta del Guayas, era ministra de Ambiente. Le hablo de los años 2010, 2011, donde ya hubo el problema y desde ahí ya la actual prefecta conocía el tema. Se tomaron algunas medidas, pero nada definitivo porque tampoco era competencia de Ambiente, el gobierno central, dragar ese playón. Según la información que nos ha llegado es que esa sería la solución definitiva. La autoridades encargadas creo que no dimensionan lo que podría suceder.

Sin ser experto en la materia, coincido con la Dirección de Aviación Civil: la solución es dragar ese playón y seguir manteniendo las medidas porque pájaros siempre van a haber. Marco Antonio Subía, Arlae.

¿En lo que va del año ha recibido alguna alerta sobre el peligro aviario por parte de alguna aerolínea?

En lo que va del año no, pero el año pasado hubo muchas, una fue Equair. No siempre me comunican. Puede ser que sea uno al año, pero uno al año podría ser fatal.