Los últimos meses se ha incrementado la presencia de aves en los alrededores del aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo, lo que provoca un grave peligro que podría derivar en accidentes aéreos. Los viajeros y residentes han mostrado su preocupación ante el tema. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han ejecutado ningún plan de acción para disminuir el riesgo de posibles siniestros.

Es una irresponsabilidad decir que con la eliminación del playón serán eliminadas las especies y va a irse el peligro. En los alrededores del río, en los islotes y playones viven más de 40 especies animales y controlar eso no está en el marco de competencia de la Prefectura del Guayas. Decir que con la eliminación del playón se elimina el problema es mentir.

¿Entonces el dragado no sería la solución del problema aviario?

El dragado del río Guayas es una obra esperada por 60 años, pero esa no es la única solución. Con el dragado el peligro no acabará. Nosotros como provincia no tenemos competencia en la vida silvestre. Las autoridades competentes deben asumir su responsabilidad.

¿Cuál es la autoridad responsable del problema?

El Ministerio de Ambiente debe asumir esta competencia. No hay ‘pierde’ en eso, los perdidos son ellos al querer decir que esto deben asumirlo otras instituciones. Ellos deben salir a decir una solución y punto.

La prefecta atendió a EXPRESO en su despacho junto con un grupo de especialistas JUAN FAUSTOS SANDOVAL

¿Están dispuestos a trabajar en conjunto para disminuir el peligro?

Trabajar en conjunto siempre es bueno, pero deben sincerarse y decir ‘no tengo la capacidad de resolver y hagámoslo en conjunto’. Hay falta de sinceridad en la gestión pública.

¿Qué ha ocurrido en las reuniones mantenidas?

El delegado de la Prefectura estuvo presente en dos reuniones y no se llegó a ningún acuerdo. Solo se hablaron aspectos generales. Estamos a la espera de que se convoque a una nueva reunión.

¿Qué acción puede tomar la Prefectura ante el problema?

El mayor de los aportes que podemos hacer como provincia es el dragado, que no acaba el problema pero ayuda.

Si mañana ocurre una desgracia, ¿qué podría decir la Prefectura a los afectados?

Que nosotros hemos hecho lo que hemos podido y más, pero el Gobierno Central no ha entregado los recursos para poder hacer el riego, dragado y drenaje del río Guayas, que no han pagado desde 2012.