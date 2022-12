La prefecta del Guayas elude su responsabilidad sobre peligro aviario

“La competencia de la comisión de manejo aviario le corresponde al Ministerio de Ambiente, no a la Prefectura”, respondió la prefecta del Guayas, Susana González, sobre la tensa situación que se vive alrededor de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil.

El problema de la presencia de aves en los alrededores de la base aérea es un tema que preocupa a viajeros y a residentes de las zonas cercanas; sin embargo, las autoridades hasta el momento no han puesto en marcha ningún plan de acción para disminuir los riesgos. “Vivimos con miedo constantemente de que un ave se cruce con un avión y provoque una catástrofe y lo peor es que sentimos que no le dan la importancia que se merece. Siento que solo se tiran la pelotita entre las autoridades y nadie hace nada”, comenta Valeria Vallejo, moradora de La Atarazana.

Es común observar decenas de aves dando vueltas alrededor de la pista de aterrizaje del JJO. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Días atrás, el director de la Aviación Civil, William Birkett, se pronunció sobre este tema en particular indicando que todo dependerá del dragado para acabar con los problemas. “El dragado es la solución final y definitiva. El único responsable del islote y playón es la Prefectura del Guayas”, dijo el experto a EXPRESO, insistiendo en que espera una respuesta de la autoridad provincial. “Hacemos un llamado a la Prefectura para que diga qué piensa hacer. En 12 años no se ha dragado lo que era un bajito de arena de 2 hectáreas que albergaba no más de 10 aves, y hoy es de 32 hectáreas y tiene miles de aves”.

En esta reunión no hubo ningún representante de la Prefectura. “No estuvo nadie porque lo convocaron de un día para otro y nosotros justo teníamos otra reunión. Ese tema es absolutamente del Gobierno Central y el Ministerio de Ambiente debe respondernos”, dijo la prefecta en una rueda de prensa.

Este martes 6 de diciembre de 2022, EXPRESO solicitó a través del equipo de prensa de la Prefectura, una entrevista con González y con Xavier Arriaga, director de Ambiente de la Prefectura, para saber si se tomarán medidas así sean temporales, para reducir los riesgos; pero Arriaga contestó remitiendo a EXPRESO el video de la rueda de prensa en la que González se refería al hecho.

Mientras tanto, expertos en manejo de fauna silvestre de Canadá, se reunieron el lunes 5 de diciembre de 2022 con personal de la Aviación Civil, el Ministerio de Ambiente y el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo para analizar la situación.