Hay reacciones, pero no se conocen qué acciones se pondrán ya en marcha. El director de la Aviación Civil, William Birkett, se pronunció este jueves 1 de diciembre en torno al peligro aviario en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, después de mantener una reunión con representantes de las entidades que intervienen en el Comité de Prevención de Peligro de Fauna, que él preside.

Sin embargo, lamentó que nadie de la Prefectura del Guayas, con Susana González a la cabeza, estuviera en la cita. “Hacemos un llamado a la Prefectura para que diga qué piensa hacer. En 12 años no se ha dragado lo que era un bajito de arena, de 2 hectáreas y 10 aves, y hoy es 32 hectáreas y miles de aves”, manifestó Birkett, quien previamente señaló que el encuentro duró tres horas y que trató de “acercar las posiciones”.

Teniendo en cuenta la ausencia de la Prefectura en la cita, Diario EXPRESO le consultó qué medidas tomaría el comité frente a esto y él respondió que “el dragado es la solución final y definitiva. El único responsable del islote y playón es la Prefectura del Guayas”.

Para que explique si existe una hoja de ruta, adelantó que dos técnicos canadienses, expertos en esta situación, aterrizarán en Guayaquil el lunes 5 de diciembre. Estos realizarán un diagnóstico por cinco días e incluso sobrevolarán el área en cuestión. Y acotó que existe una lista de medidas inmediatas que será enviada al Ministerio de Ambiente.

“Vamos a pasarle en los próximos días las acciones que se pueden tomar. No puedo decirlas porque pueden entrar en controversias. Esto se hará mientras llegan los técnicos”, agregó la autoridad, al recordar que el islote El Palmar y el playón están a 1,3 kilómetros del centro de la pista de la terminal aérea.

Islote. Miles de aves se posan en El Palmar y llegan hasta el aeropuerto. expreso

Reveló además que las aves no solo se encuentran en estos puntos, sino también en la isla denominada Celeste.

A la cita también acudió Xavier Salgado, presidente de Medio Ambiente Sustentable Organización Ecológica de Guayaquil, quien espera conocer qué va a pasar con las aves.

Aseguró que más de 50 especies habitan ahí y que estas no son transitorias. “Una respuesta inmediata no la pudieron decir sobre qué van a hacer con las especies. Es lamentable que no nos convoquen, queremos formar parte y dar una construcción colectiva”, recalcó el ingeniero.

Este caso se inició luego de que hace unas semanas, una aerolínea advirtió sobre el impacto de aves con dos aeronaves. Días después, la alcaldesa Cynthia Viteri sostuvo que el Cabildo no tiene ningún tipo de responsabilidades en el tema del control de la sobrepoblación de aves y manifestó que esto es competencia exclusiva del Ministerio del Ambiente.