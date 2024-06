El paso peatonal del colegio Aguirre Abad se cae en pedazos

El paso peatonal que conecta el colegio Aguirre Abad con el comando policial en la avenida de las Américas, en el centro de Guayaquil, se cae a pedazos.

Interagua restablece servicio de agua en vía a la Costa después de dos días Leer más

El deterioro es evidente, su piso, muros y barandales que son de concreto se han cuarteado y no toma mucho esfuerzo que las piezas del mismo se desprendan.

Incluso el esqueleto de la obra es evidente. A los ciudadanos les preocupa herirse con los fierros que sobresalen del piso y barandales, o resbalarse por el desprendimiento del concreto.

Los guayaquileños que usan a diario la estructura, denuncian que el mantenimiento de este punto es nulo, pese al gran flujo de transeúntes que pasan por aquí.

“Es hora de que atiendan el puente. Hay un muro inclinado. Eso se puede caer y no meten mano para arreglarlo. No entiendo qué piensa Aquiles (Álvarez), que todo está bien, o si no sabe todo lo que falta en la urbe”, cuestiona Andrea Marcillo, quien se traslada todos los días por este paso.

Asimismo, Wilson Tenorio, quien deja a su hijo en el colegio, asegura que él ya se ha resbalado, dejándole varios raspones en las rodillas.

Guayaquil: Arcsa clausura un restaurante invadido por las cucarachas Leer más

“Niños pequeños también pasan por aquí, y a ellos les gusta corretear. Dios no quiera que un pequeño se haga daño con esas varillas oxidadas. Que el alcalde intervenga, porque son años con autoridades que ignoran nuestras necesidades, no creo que esta sea la excepción”, dice.

EXPRESO consultó al Cabildo cuando intervendrán este punto. Pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Hasta eso, la ciudadanía tendrá que soportar recorrer un camino en escombros, con el riesgo de tener heridas por los metales que sobresalen o el muro que está en riesgo de colapsar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!