Interagua restablece servicio de agua en vía a la Costa después de dos días

Después de pasar más de 55 horas sin servicio de agua en la vía a la costa, desde el kilómetro 13.5 al 70, Interagua anunció este 14 de junio que culminó la reparación del acueducto de 700 mm en Valle Alto.

El ente indicó a las 06:30 a través de sus redes sociales el fin de los trabajos que se extendieron poco más de dos días. También señaló que el suministro de agua será restablecido paulatinamente en los sectores afectados.

Hasta que el servicio vuelva a la normalidad, comentan que mantendrán el abastecimiento de este líquido vital a través de tanqueros.

Este problema fue reportado por primera vez el martes 11 de junio a las 21:00. Desde entonces, la comunidad ha experimentado largas jornadas sin este servicio público, viéndose obligada a esperar los camiones de agua o comprar galones para realizar sus actividades diarias, tales como cocinar, limpiar y bañarse.

Algunos optaron por comprar comida en centros comerciales, mientras que otros moradores que contaban con menos ingresos, se vieron obligados a racionar sus alimentos.

“Tuve que pasar horas y horas sin poder comer bien. Los únicos que siguieron comiendo normalmente fueron mis hijas, yo tuve que comer poco para darles a ellas. Un día más y no hubiese comido más que el desayuno para que mis niñas sigan comiendo como se debe”, relata Fiorella Nuñez, habitante de Chongón.

Esta falla en el acueducto tomó varios días en ser reparada debido al sitio en que se ubicaba, un área residencial, y la profundidad de la misma, que es de 7 metros. La directora de comunicación de Interagua, Ilfn Florsheim, indicó que se realizó el tablestacado de la zona, y a partir de las 20:45 del 13 de junio iniciaron con la soldadura del área afectada.

Ante esta situación, la ciudadanía denuncia la frecuencia de los cortes y mantenimientos en las zonas aledañas al sector donde se encontró la fuga, y les preocupa que el estado del resto de los acueductos sea igualmente deteriorado.

“¿Hasta cuándo deberemos vivir con cortes cada semana? No sé en qué estado se encuentran todas estas tuberías, pero sí sé que ya esto tiene que parar. Es insoportable tener que aguantar cortes cada semana, lo peor de todo esto, es que hay unos que anuncian y otros que ocurren de un momento a otro”, asevera Daniel Intriago, residente de Puerto Azul.

Además, los moradores también instan al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a revisar y pedir más eficacia de Interagua, el principal suministrador de agua de la urbe, ante esta clase de situaciones. "No es posible que no diga nada (Álvarez). Nosotros no somos los únicos que vivimos con cortes cada semana, toda la ciudad lo sufre, ya deben hacer algo", exige Camila Montoya, residente de Puertas del Sol.

