El la semana 45 del año, es decir hace tres semana, Guayaquil registró 320 casos de COVID confirmados, mientras que ahora (semana 48) la cifra asciende a 1.810 casos; es decir 1.490 casos más, lo que representa un incremento de 465 %, siendo los más afectados los adultos mayores, las personas con enfermedades y catastróficas y los niños.

Aumento de casos de influenza y COVID en Guayaquil y Quito Leer más

Así lo dio a conocer la mañana de este 5 de diciembre la Mesa Técnica municipal de Salud, que además detalló que se mantiene el registro de una muerte por esta causa en una paciente adulta mayor con dos dosis de vacunas, pero sin los refuerzos.

La situación, que ha encendido las alarmas entre algunas familias que no quieren repetir o experimentar la ola de contagios que se está viviendo ya en algunos países, pide a la ciudadanía a que, más allá de que lo diga o no a futuro el COE, se utilice la mascarilla en los espacios cerrados. "En los centros comerciales, ahora que estamos en época navideña, no se ve a nadie usándola. Este fin de semana, veías a todos relajados; pero cuando llegabas al barrio o abrías un chat de whatsapp o hablabas con tus amigos, te enterabas ya de 1, 2, 3, 7 casos. Solo en mi círculo cercano, tengo 16 personas con COVID. La mayoría del trabajo", indicó Sammy Zurita, habitante de la cuarta etapa de la Alborada.

Para Érica Bermeo, quien habita en el sur de la ciudad y es cajera en una cadena de alimentos, urge que a la mascarilla se la use también en las oficinas e incluso en zonas abiertas como el Malecón o la calle Panamá, que últimamente se repleta de visitantes por las actividades y luces navideñas que en los puntos se han colocado.

Guayaquil, lista para celebrar la Navidad Leer más

Los miembros de la Mesa Técnica, según consta en un comunicado enviado por el Cabildo, mantienen su postura de solicitar a la población a mantener las normas de bioseguridad especialmente el uso de las mascarillas en espacios cerrados, así como en lugares de gran aglomeración de persona eso incluye transporte público, puestos de trabajo, reuniones

sociales, conciertos y espectáculos, y además de completar el esquema de vacunación.

Jorge Carrillo, médico guayaquileño y alergólogo, analiza las cifras y alerta que urge que los ciudadanos se coloquen los refuerzos ahora, previo a las fiestas. "Diciembre siempre ha sido un mes complicado por las reuniones que se vienen. Lo que estamos viendo es un aviso. Si la gente tiene 2 o 3 dosis, urge que se coloquen el cuarto refuerzo. Ya vemos como está China y nuestros vecinos en Perú. No dejemos pasar más tiempo. Es verdad que la mortalidad se ha reducido y es casi nula, pero a una adulto mayor y a una persona con enfermedad catastrófica, el coronavirus le puedo golpear más fuerte de lo que uno cree y ahí los resultados pueden ser otros", alertó.