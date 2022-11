Guayaquil, lista para celebrar la Navidad

Guayaquil se alista para celebrar la Navidad, a lo grande y en las calles, desde el próximo 1 de diciembre. Este 28 de noviembre, la Empresa Pública Municipal de Turismo -a través de un comunicado- presentó la agenda festiva por las fiestas navideñas; y en cuyos actos destacan desfiles, incluso algunos como el Desfile de luces LED, que dejaron de hacerse durante dos años por la pandemia; nacimientos vivientes, conciertos y novenas.

En total habrá una veintena de eventos grandes en los que se presentarán alrededor de 1.200 artistas. Como pasó ya el año pasado, las plazoletas y la calle Panamá permanecerán encendidas desde el 1 de diciembre. En el sitio, las palmeras permanecerán iluminadas, al igual que19 árboles medianos de 3 y 6 metros de altura y los postes.

En 2021, en vista de la seguridad que generó este tipo de iluminación, la ciudadanía sugirió al Municipio que deje iluminada a la arteria así todo el año. Que podían caminar con algo más de paz y que incluso podían hacer vida en las calles y comer en los espacios gastronómicos de la zona con más calma, dijeron. Sin embargo, el pedido no fue ejecutado, por lo que este año la comunidad insiste en lo mismo.

El 11 de diciembre, a las 11:00, Papa Noel llegará al cerro Santa Ana, acompañado de personajes navideños que ofrecerán un concierto y show de baile.

"A partir del 1 próximo todo se pondrá más bonito. Ojalá que esta vez logremos ser escuchado porque hace falta tener ya vida nocturna. Un centro debe ser vivo en la noche, con gente aplanando sus aceras, y niños y adultos hablando, leyendo, riendo o jugando", indicó Carlos Mero, habitante del sector.

Durante el mes próximo y tras dos años de permanecer suspendido, asimismo por las fiestas, se realizará el Desfile de luces led, cuyo recorrido se hará a lo largo de la avenida 9 de Octubre, de Lorenzo de Garaycoa y la avenida Malecón. Este será el octavo año en el que seis carros alegóricos, que miden 12x3 metros serán iluminados con 2.000 metros de manguera de luces led navideñas y 50.000 focos led. En este desfile participarán 1.060 bailarines de 53 academias de danza.

Cada bloque estará conformado por un carro alegórico iluminado con luces led acompañado por 176 bailarines, aproximadamente, que lucirán trajes iluminado.

Tres carrozas iluminadas representarán asimismo las temáticas navideñas: Nacimiento Navideño; la llegada de Papá Noel a la ciudad, en la que se verá a Santa con sus renos, duendes y trineo repleto de regalos para Guayaquil; y Blanca Navidad.

Para Juan Carlos Mena, quien habita en el centro, uno de los actos que más destacan en la agenda son las Novenas Navideñas que se harán en la Plaza de la Administración, a partir del 15 de diciembre. Para él, este tipo de encuentros facilita la convivencia y abre las puertas a la comunidad.

"Solo así creamos lazos, se crea amistad, hay barrio; y todo eso nos permite unirnos para luchar contra problemas que tanto nos preocupan, como la inseguridad. Me encanta este tipo de encuentros de verdad, son valiosos, muy valiosos para las nuevas generaciones que, lamentablemente, no tienen ni idea de como se vivía antes porque les ha tocado vivir entre rejas para no verse vulnerados", indicó.

El Museo Nacional del Cacao de Guayaquil organiza la III Edición de Bazar y Diseño, una feria de emprendedores en la plazoleta Imbabura. La inauguración es el próximo 18 de diciembre.

Para este mes también está prevista la Discover Fest, una feria de turismo en la que participarán 120 expositores representantes de destinos, marcas, productos y emprendedores y exhibirán sus servicios en 5 pabellones turísticos. La cita será en el Centro de Convenciones de Guayaquil el 10 y 11 de diciembre.,