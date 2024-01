Guayaquil: Apagón en el parque Samanes dejó varios atrapados en juegos mecánicos

La noche del 4 de enero varios ciudadanos vivieron momentos de estrés y temor al quedar suspendidos en los juegos electrónicos del Parque Samanes. Un fallo de energía paralizó la maquinaria por alrededor de 30 segundos, informó el Municipio de Guayaquil en un comunicado.

Sin embargo, en imágenes que se viralizaron en las redes sociales, el problema se extendió por más tiempo.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), indicó a través de la red social X (antes Twitter), que el incidente surgió debido a la falta de combustible del generador de energía particular que utilizaban los promotores de los juegos. Además, el ente indicó que acudió al punto para apoyar con la urgencia, pero una vez arribaron la situación volvió a la normalidad, y solo verificaron que todo se encuentre estable y se retiraron.

Ante esta situación, la ciudadanía pide tomar todas las precauciones para evitar que estos incidentes que temen se repita. "Ocurre una vez, pero con el control que manejan las autoridades, yo creo que pasará de nuevo. El Municipio o CNEL deberían estar detrás de los promotores para que verifiquen que no pase de nuevo porque debe ser horrible quedarse en las alturas, sin saber cuando bajarás", comenta Rodolfo Aguilar, ciudadano.

Asimismo, los ciudadanos que vieron este 'espectáculo' en vivo, quedaron asombrados, pero no con ganas de más, sino de no volver a estas atracciones. "Ayer pasé en el parque desde las 20:30 más o menos y cuando ya me iba se fue la luz en las atracciones. Me pude haber quedado atrapado en alguno de esos juegos, y honestamente, a mi me daría un ataque de ansiedad solo de estar más de 10 segundos en esa situación. Más de eso, me moriría", reconoció Franco Hernández, quien acudió a estas atracciones junto a su pareja.

En X, antes Twitter, usuarios como @m_riofrio6, cuestionaron a las autoridades por no hacer los controles necesarios. “¿Este tipo de juegos no deben tener un generador para este tipo de situaciones? Vaya, qué controles hacen”, escribió.

Otros, en tono burlesco, mencionaron que la ciudad estaría “salada”, haciendo referencia a poca suerte. “Pobre Guayaquil. Siempre tiene que pasar algo”, escribió @victoracostaz.

El Municipio, por su parte, agregó que todos los juegos cuentan con su propio generador de energía, lo que garantiza su funcionamiento aun cuando haya un corte.

