Situación. Los juegos invadían la vía pública y no tenían autorización.

Había de todo: carritos chocones, una rueda moscovita y hasta comedores improvisados que invadían la vía pública. Los aparatos se habían colocado cerca de la Ruta de los Monigotes Gigantes, en el suroeste de Guayaquil, por lo que las aglomeraciones no se hicieron esperar.

Ocurrió en las calles Medardo Ángel Silva, la 15, 16 hasta Capitán Nájera. El incumplimiento de las normas para evitar más contagios pasó a un segundo plano y obligó a ejecutar un operativo de control en este populoso sector.

“Además de los juegos, se instalaron vendedores de comida, quienes más complicaron la zona. Los controles deben ser permanentes para que esto no se vuelva a repetir”, sugirió Solange Macías, residente de la zona.

De acuerdo con Jaime Dávalos, director del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (Cuacme), los juegos no contaban con la autorización, por lo que se desalojaron 20 juegos mecánicos pequeños y 16 de gran tamaño.

Representantes municipales realizaron un operativo de desalojo de juegos mecánicos que ocupaban la vía pública y no contaban con autorización. Recordemos que invadir la vía pública está prohibido y todos los negocios deben contar con permisos de funcionamiento. pic.twitter.com/GgJjdOdEsg — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) January 5, 2022

“El tema de los juegos y comedores improvisados no está autorizado y estamos recuperando el espacio público y las personas no tengan que aglomerarse”, detalló, al recordar que no hubo personas detenidas.

El funcionario recordó que en las arterias de este sector, donde se levantan los tradicionales monigotes gigantes y que estarán en exhibición hasta el próximo 16 de enero; la ciudadanía únicamente puede apreciarlos.