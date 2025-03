Parque Samanes: Municipio anuncia mantenimiento tras disputa con el Gobierno

El Municipio de Guayaquil, a través de la Empresa Pública Municipal Parques EP, anunció en su cuenta de X un plan de mantenimiento para el Parque Samanes, programado del 17 al 22 de marzo de 2025.

La intervención ocurre en un contexto de disputa entre el Gobierno de Daniel Noboa y el Cabildo liderado por Aquiles Álvarez, luego de que el presidente emitió un decreto transfiriendo la administración del parque al Ministerio de Ambiente , retirándosela al Municipio.

Cronograma de trabajos

Según Parques EP, las labores incluyen:

Lunes 17 y martes 18 de marzo: Desbroce de áreas verdes, mantenimiento de baños y piletas, además de mejoras en juegos infantiles detrás de la Concha Acústica.

Miércoles 19 y jueves 20 de marzo: Trabajos en el coliseo, reparaciones en juegos infantiles y desbroce de maleza en el área verde de la Cruz del Papa.

Finalmente, el viernes y sábado se prevé mantenimiento en baños, arbolado y recolección de desechos en conjunto con Urvaseo.

🌳 ¡Desliza para ver los detalles de nuestra planificación de mantenimiento en el Parque Samanes! Juegos infantiles, áreas verdes y más serán renovados. ¡Juntos mejoramos nuestro parque! #CiudaDetodos #Guayaquil #ParquesEP @alcaldiagye @aquilesalvarez pic.twitter.com/4FjOmMjuzL — Parques EP (@parquesgye) March 17, 2025

Controversia por el manejo del parque

La ministra de Energía, Inés Manzano, cuestionó, en una reciente entrevista con EXPRESO, la gestión municipal y señaló que el plan de manejo ambiental presentado por el Municipio no respeta la zonificación de un área nacional de recreación.

"Tal vez el alcalde no controla a su gente; no tiene idea de los temas ambientales. Si tuviera, no se le habría quitado la competencia ambiental al Municipio" , afirmó Manzano.

